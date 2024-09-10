Застройщик отсудил у мэрии квартал около ЦУМ "Самара"

Региональный арбитраж вынес решение по иску инвестиционно-строительной компании "Бизнес ДАТА" к мэру Самары Елене Лапушкиной. Причиной разбирательства стала судьба 105-го квартала.
Площадка находится в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе неподалеку от ЦУМ "Самара" и Губернского рынка. Еще в 2016 году "Бизнес ДАТА" получила участок от мэрии по договору о развитии застроенных территорий. Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями.
Но реализовать эти планы не удалось, так как в 2021 году глава Самары Елена Лапушкина расторгла договор в одностороннем порядке. Причиной назвали то, что компания не уложилась в сроки по расселению жильцов старых домов.
Представители "Бизнес ДАТЫ" оспорили решение властей в региональном арбитраже и в 2022 году выиграли процесс. Им удалось доказать, что причиной срыва сроков стал затянувшийся процесс подготовки и согласования проекта планировки квартала. Его приходилось постоянно корректировать - из-за обнаружения объектов культурного наследия, замечаний чиновников и присвоения центру Самары статуса исторического поселения.
Однако в январе 2024 года "Бизнес ДАТА" снова получила от мэрии уведомление о расторжении договора. Его-то компания и решила оспорить в рамках нового судебного процесса. Он продлился всего четыре месяца. И вот какое решение вынес арбитраж:
"Исковые требования удовлетворить. Признать незаконным решение главы Самары о расторжении в одностороннем порядке договора о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской".
Впрочем, у властей есть еще месяц, чтобы обжаловать приговор. К тому же это не единственное судебное разбирательство "Бизнес ДАТЫ" с мэром Самары по 105-му кварталу. Компания также пытается отстоять свои планы по многоэтажной застройке территории. Судя по проекту планировки, она собирается возвести дома разной высотности (от трех до девяти этажей) с подземным паркингом, а также школу и детский сад.
Однако квартал попал в границы исторического поселения, а следовательно, и под ограничения по высотности застройки. Компания просила согласовать отступление от этих правил, но получила отказ, так как в границах участка находятся несколько объектов культурного наследия. Это дома №№ 67 и 95 по улице Арцыбушевской. Также участок попадает в границы защитной зоны городской усадьбы на Вилоновской, 78.
Суд назначил проведение экспертизы, чтобы определить, где именно возможно строительство, а где это запрещено.
При этом другая компания владельцев "Бизнес ДАТЫ" Дмитрия Черныша и Михаила Давояна недавно выиграла похожий процесс по кварталу около Парка Дружбы. Более того, она добилась того, чтобы суд обязал мэрию снести там 12 аварийных домов.
Последние комментарии
Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!
Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!