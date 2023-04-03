Мэрия Самары отказала "ИСК "Бизнес Дата" в застройке исторического центра

Власти Самары опубликовали постановление об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 26490 кв м в историческом центре города.

Заявителем выступило ООО "ИСК "Бизнес Дата". Компания просила предоставить территорию под многоэтажную жилую застройку в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары не поддержала проект на основании того, что земельный участок расположен в границах охранной зоны объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения "Дом жилой" (ул. Арцыбушевская, 67/ул. Вилоновская, 88, литеры А, а). Кроме того, он находится в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности и в границах охранных зон ОКН регионального значения "Дом, в котором в 1908 г. находилась подпольная типография Самарского комитета РСДРП (б)", а также в границах защитной зоны ОКН "Городская усадьба" (ул. Вилоновская, 78/ ул. Братьев Коростелевых, 97-99, литеры Б, В).