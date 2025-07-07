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ГК "СМК" модернизирует производство в Орске и планирует расширение

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 июля на заводе металлоконструкций в г. Орске врио Губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и председатель совета директоров ГК "СМК" Александр Шамсутдинов торжественно запустили высокотехнологичную систему обработки металла. Внедрение данной технологии обеспечит высокую точность, скорость и эффективность обработки металла.

Фото: предоставлено ГК "СМК"

"Группа компаний "СМК" в рамках соглашения, которое мы заключили на ПМЭФ, в ближайшие годы реализует в регионе ряд проектов, в том числе социально ориентированных. Для меня, как для главы региона, важно, что в Оренбуржье созданы комфортные условия для бизнеса. Инвесторы видят перспективу в области и продолжают инвестировать в основной капитал, расширяя и модернизируя производство. Таким образом, совместными усилиями мы обеспечиваем устойчивый рост экономики Оренбуржья", — отметил Евгений Солнцев.

Мероприятие состоялось в рамках реализации масштабной инвестиционной программы по развитию "СМК Орск", которую группа компаний начала после приобретения актива. В 2026 году планируется окончание I этапа модернизации производства, в 2027 году — завершение II этапа модернизации производства, в том числе запуск производства сэндвич-панелей.

"Мы реализуем комплексную программу развития производства, планируем строительство цехов, увеличение объемов производства выпускаемой продукции, создание новых рабочих мест и увеличение средней заработной платы на предприятии. Кроме того, мы планируем оказывать всестороннюю помощь в реализации социальных проектов региона", — прокомментировал Александр Шамсутдинов.

Гид потребителя

Последние комментарии

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А сейчас так вообще поговаривают, что он хочет детей кормить... И хватает же совести у людей? Дети—это святое, к ним вообще только проверенных людей и компании можно подпускать!!!

Andrey Vasilev 31 марта 2015 11:20 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А почему его просто не посадят? Столько этот Шокин наворовал и на свободе. ОК?

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Этот Шокин ушел из питания Москвы с большим скандалом, про него ходило тогда много слухов и сплетен, не знаю только сплетни ли это. Но люди постоянно высказывали недовольство питанием.

Максим Попов 20 января 2015 17:38 Саратовский "Волгомост" задолжал самарской компании 29,4 млн руб. за металлопродукцию

А за каким х.ром на такую сумму без оплаты поставляли железки? Видать кто то откаты брал

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это проблема постоянная! ну понятно 9 мая не переносимый праздник! но остальные можно в субботу

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