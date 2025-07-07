ГК "СМК" модернизирует производство в Орске и планирует расширение

5 июля на заводе металлоконструкций в г. Орске врио Губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и председатель совета директоров ГК "СМК" Александр Шамсутдинов торжественно запустили высокотехнологичную систему обработки металла. Внедрение данной технологии обеспечит высокую точность, скорость и эффективность обработки металла.

"Группа компаний "СМК" в рамках соглашения, которое мы заключили на ПМЭФ, в ближайшие годы реализует в регионе ряд проектов, в том числе социально ориентированных. Для меня, как для главы региона, важно, что в Оренбуржье созданы комфортные условия для бизнеса. Инвесторы видят перспективу в области и продолжают инвестировать в основной капитал, расширяя и модернизируя производство. Таким образом, совместными усилиями мы обеспечиваем устойчивый рост экономики Оренбуржья", — отметил Евгений Солнцев.

Мероприятие состоялось в рамках реализации масштабной инвестиционной программы по развитию "СМК Орск", которую группа компаний начала после приобретения актива. В 2026 году планируется окончание I этапа модернизации производства, в 2027 году — завершение II этапа модернизации производства, в том числе запуск производства сэндвич-панелей.

"Мы реализуем комплексную программу развития производства, планируем строительство цехов, увеличение объемов производства выпускаемой продукции, создание новых рабочих мест и увеличение средней заработной платы на предприятии. Кроме того, мы планируем оказывать всестороннюю помощь в реализации социальных проектов региона", — прокомментировал Александр Шамсутдинов.