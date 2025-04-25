Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Один из резидентов технопарка "Жигулевская долина" — компания WhiteBase — развивает производство гидроизоляционных материалов для кровли, теплоизоляционных смесей, резиновых красок и эпоксидных смол для заливки полов.

Центр разработки рецептуры и лаборатория позволяют создавать продукты под любые технические требования заказчика.

"Сейчас ежемесячные мощности нового производства, которое расположено в промузле Автозаводского района Тольятти, составляют 100 тонн. Это широкая линейка строительных смесей, применяемых в гидроизоляционных работах, как кровли, так и фасадов, грунты, резиновые краски по бетону и металлу, эпоксидные смолы. Один из новых продуктов Whitebase — это теплоизоляционные смеси", — рассказывает директор WhiteBase Андрей Новоселов.

Развитие компании пришлось на период введения санкций против России, что стало стимулом для роста Whitebase. Сейчас на производстве используется импортозамещающее сырье.

"На сегодняшний день мы обладаем высоким уровнем технологического суверенитета, а наша продукция — высокой степенью локализации. Это обеспечивается собственными разработками рецептуры, современным и технологичным производством, лабораторией и отделом контроля качества", — отмечает Андрей Новоселов.

В октябре 2024 г. Whitebase реализовала важный проект в Самаре. В рамках программы капитального ремонта жилого фонда специалисты компании в кратчайшие сроки провели ремонт кровли жилого дома с применением собственных материалов. Общая площадь ремонта составила около 800 кв. метров.

Особенностью работ стало то, что ранее другие организации дважды пытались провести ремонт, но безуспешно. Традиционные методы и материалы не позволили выполнить его качественно, и жильцы были вынуждены обращаться с жалобами в соответствующие инстанции. После этого управляющая компания обратилась в Whitebase.

"После сезона дождей, перепадов температур, таяния снега и наступления теплых весенних дней стало понятно, что технология Whitebase успешно прошла испытание", — говорит директор компании.

Другим объектом, где для ремонта крыши использовались материалы и технологии Whitebase стало здание тольяттинского железнодорожного вокзала. Каждый, кто когда-то уезжал из Автозоводского района на поезде в дождливую погоду, помнит расставленные в зале ожидания тазики и ведра.

Специалисты Whitebase в кратчайшие сроки — всего за четыре дня — провели ремонт 450 кв. м кровли.

"Перед началом работ был проведен анализ состояния кровли и выявлены слабые места: стыки, примыкания к парапету и вздутия материала с накоплением влаги. Стоит отметить, что технология нанесения жидкой кровли Whitebase исключает ряд технологических ошибок, которые неизбежно возникают при использовании устаревших материалов", — говорит Андрей Новоселов.

С ремонта прошло 10 месяцев, и никаких нареканий от заказчика не поступало. РЖД и Whitebase ведут переговоры о включении технологии и материалов в реестр заказчика, что позволит начать сотрудничество на постоянной основе.

Продукция Whitebase используется в условиях вечной мерзлоты. В зимний и весенний периоды успешно прошли испытания теплоизоляционной смеси на объектах нефтепереработки в северных регионах России. Заказчиком выступила компания из Ижевска, которая поставляет и обслуживает системы сбора сточных вод, технической воды и канализации на предприятия государственной нефте- и газоперерабатывающей компании.

Традиционные смеси, которыми до этого обрабатывали септики, не защищали от промерзания. Это стало вызовом для тольяттинских специалистов. Эксплуатирующая организация подтвердила высокое качество продукции WhiteBase — никаких нареканий в рамках многомесячной эксплуатации выявлено не было.

Сейчас ведутся переговоры об увеличении объемов поставок теплоизоляционной смеси в северные регионы.

Также компания уже вышла на зарубежные рынки — поставляет продукцию в ОАЭ и планирует выходить на рынки других арабских стран.

"В ноябре 2024 года команда Whitebase посетила Саудовскую Аравию с деловым визитом, — рассказывает директор компании. — Это стало важным шагом в развитии бизнеса за рубежом. Но вместе с тем мы понимаем, что данный этап развития стал возможным после успешной реализации ряда проектов в России. Местом встречи в Саудовской Аравии стала международная выставка строительных материалов и технологий "SAUDI BUILD 2024", которая проходила в Эр-Рияде в ноябре 2024 года".

Андрей Новоселов

Встреча и переговоры с представителями строительной отрасли Саудовской Аравии прошли при поддержке Российского экспортного центра и участии торгового атташе Министерства экономического развития РФ Сергея Теплякова.

Положительные отзывы специалистов из ОАЭ сыграли важную роль в начале сотрудничества с Саудовской Аравией. Между сторонами уже подписан меморандум о сотрудничестве, за которым последуют деловые встречи между специалистами.

Следующий этап — ответный визит представителей королевства, подписание дистрибьюторского договора, определение ассортимента продукции, сроков и объема поставок.

Собственный центр разработки, расширение ряда продукции, успешные кейсы, всё это логически подводит компанию к масштабированию собственной дилерской сети в России и налаживанию партнерских отношений со строительными организациями. Для существующих дилеров и строителей, а также для привлечения новых, в Whitebase с этого года стартовала программа обучения, в рамках которой предоставляется информация по подбору смеси, выбору инструмента, расчета затрат.

Бригады-партнеры и частные мастера получают техническую и консультационную поддержку по любым вопросам. А по итогам годового партнерства в Whitebase предусмотрены выплаты партнерам.

По словам Андрея Новоселова, Whitebase, будучи резидентом технопарка "Жигулевская долина", получает здесь помощь в продвижении компании на рынке и получении патентов.