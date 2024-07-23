"Лемана ПРО" расскажет и покажет, как построить дом

"Лемана ПРО" ("Леруа Мерлен") запустила новый проект для тех, кто строит дом или только планирует начать строительство. Чтобы ускорить реализацию самых смелых планов, "Лемана ПРО" подготовила инсталляции в виде миниатюрного дома, в которых можно познакомиться с ключевыми этапами возведения дома от фундамента до крыши, инженерными коммуникациями, черновой и чистовой отделкой, а также меблировкой и обустройством. Особенность инсталляции заключается в том, что часть домика показана в разрезе, так что видно, из чего возведены стены, пол, как проложены коммуникации.

По данным данными аналитической службы "Лемана ПРО", количество возведенных домов ИЖС в России в прошлом году составило 774 тыс., 44% из них — дачные и 56% — для постоянного проживания. При этом каждый пятый дом (22%) россияне построили самостоятельно без привлечения профессиональных строителей.

Исследования демонстрируют, что около 70% россиян хотели бы переехать из квартиры в частный дом, а примерно каждый десятый планирует сделать это уже в текущем году. По прогнозам, до конца текущего года число возведенных домов ИЖС увеличится на 8% (837 тыс.), к концу 2025 года — на 15% (889 тыс.), а в 2026 году — на 22% (944 тыс.).

Инсталляции уже доступны к посещению в Санкт-Петербурге, Самаре и Казани. Во второй половине лета домики приедут в Москву, Екатеринбург и Уфу. До 23 июля увидеть домики "Лемана Про" можно в Приморском Парке Победы в Санкт-Петербурге и в парке Горкинско-Ометьевский Лес в Казани. В Самаре в парке Гагарина в Самаре они будут доступны до 27 июля.

Широкий спектр услуг, которые позволят качественно и экономично воплотить любую идею — от дизайна и проектирования до отделки и обустройства придомовой территории, также всегда представлен на сайте lemanapro.ru.

Самостоятельное строительство вполне реализуемо, если часть наиболее сложных или трудоемких процессов доверить "Лемана ПРО", это позволит не только разумно расходовать средства, но и иметь гарантию на все услуги в течение 12 месяцев. И возможно, уже в этом году отпраздновать новоселье в том самом доме мечты.