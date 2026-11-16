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Кино Культура

В Самарской области прошли съемки фильма "Вовка в Тридевятом царстве"

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинематографический потенциал Самарской области вновь подтвержден на федеральном уровне. В Тольятти прошли съемки сцен нового полнометражного семейного фильма "Вовка в Тридевятом царстве".

Фото: Кинокомпания братьев Андреасян

Производством проекта занимается Кинокомпания братьев Андреасян совместно с "Газпром-Медиа Холдинг" и телеканалом ТНТ. Генеральными продюсерами выступают Гевонд и Сарик Андреасяны, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский. Дистрибьютор — "Атмосфера кино".

Организационное сопровождение съемочной группе обеспечили минэкономразвития региона и Центр кинопроизводства Самарской области.

Съемки ряда сцен прошли на территории замка Гарибальди. Впервые один из самых ярких туристических объектов региона стал площадкой для съемок федерального кинопроекта. За одну смену команда успела отснять яркий материал для будущей сказки. Создатели кино искали готический замок, прописанный в сценарии, и выяснили: подходящих объектов в России всего два, один из которых находится в Самарской области. Выбор пал на замок Гарибальди под Тольятти.

По оценке съемочной группы, тольяттинский замок значительно выигрывает у пластиковых декораций своим масштабом, материалами и проработкой каждой детали.

"Когда мы приехали в Самарскую область, осмотрели локации, сам замок, то поняли, что это "вау"! Нас пригласили на встречу, провели экскурсию. Невероятная удача, что мы здесь. Так тепло и душевно нас давно не принимали. Центр кинопроизводства принимает огромное участие в организации, помогает с людьми, техническими специалистами, — рассказал Михаил Погребной, исполнительный продюсер фильма "Вовка в тридевятом царстве". — Это будет семейное кино для детей, для их родителей, для бабушек и дедушек. Очень хотели бы, чтобы все пришли в кино и посмотрели эту добрую сказку".

Сюжет основан на известном мультфильме: ленивый и озорной Вовка попадает в Тридевятое царство, где его ждут встречи с волшебными персонажами и поучительные приключения. Главные роли исполнили юные актеры Константин Каримов и Платон Герасимов — оба с опытом в кино и многочисленными проектами. Роли в фильме также исполнили Иван Охлобыстин, Дмитрий Колчин, Анна Уколова, Владислав Ветров.

"Вовка в мультике был очень смешной. И он, конечно, хулиган, ленивец, не хочет ничего делать. Но при этом он очень милый. Я считаю, что мы с ним похожи, потому что я тоже иногда могу похулиганить, — поделился Константин Каримов, исполнитель роли Вовки. — В Тольятти мне очень понравился замок — он очень-очень красивый. Как и драконы — они сделаны реалистично".

"Меня очень восхитило, что кто-то этот замок построил. Это очень красиво сделано, много труда в это вложено, — поделился своими впечатлениями Платон Герасимов, сыгравший юного Кощея. — Мой персонаж в этом фильме все же не совсем злодей, хотя мне хотелось сыграть отрицательного героя. Думаю, сказка понравится всем: для взрослых это воспоминания о книжке и мультике, а для детей — хорошее детское кино, доброе и поучительное".

Центр кинопроизводства Самарской области сопровождал проект на всех этапах, выступив связующим звеном между съемочной группой и регионом.

"Мы помогли команде проекта согласовать съемки на территории замка, подключить местных специалистов, рекомендовали подрядчиков, организовали питание на площадке съемок. Наш Центр кинопроизводства привлекает кинокомпании, а также сопровождает проекты, создание которых проходит на территории Самарской области. Поэтапно закрепляем за регионом статус одной из самых гостеприимных киноплощадок страны", — отметил генеральный директор АНО "Центр кинопроизводства" Марк Буров.

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