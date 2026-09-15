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Кино Культура

В "Художественном" представят выставку "Легенды российской анимации" - о создателях и истории отечественной мультипликации

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект охватывает развитие анимационного кино в нашей стране с начала XX века до современности и реализуется при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив, Министерства культуры Самарской области, а также при партнерстве Агентства Стратегических Инициатив, Национального агентства развития семейного контента, Мастерской Новых Медиа, Национальной Родительской Ассоциации, Ассоциации Анимационного кино, телеканала "СуперГерои" и при поддержке со-организатора выставки кинокомпании "Медиа-С".

Фото: ЦРК "Художественный" им. Т.А. Ивановой

Экспозиция объединяет наследие 25 выдающихся отечественных мультипликаторов - от основателей кукольной анимации до современных режиссеров. Посетители могут увидеть редкие архивные материалы: оригинальные эскизы, раскадровки, рабочие документы, личные фотографии авторов. Также будут представлены материалы легендарных мультфильмов современных анимационных студий "Союзмультфильм", "Рики", "Паровоз", "Мельница", СТС и "Метрафильмс". Рабочие материалы по любимым мультфильмам.

"Мы создаем выставку, которая позволит каждому прикоснуться к живой истории российской анимации. Это не просто экспозиция, а пространство, где прошлое встречается с настоящим: архивные эскизы великих мастеров оживают благодаря современным технологиям, а легендарные имена становятся ближе новому поколению зрителей. Нам важно показать, что отечественная анимация - это не только ностальгия, но и мощная культурная традиция, которая продолжает развиваться", - рассказал автор проекта Алексей Покровский.

Проект призван не только познакомить широкую аудиторию с великими мастерами российской анимации и культовыми персонажами, но и вдохновить новое поколение на творчество, сохраняя культурное наследие страны в современном формате. Выставка спроектирована как мультимедийная - благодаря использованию AR-технологий (дополненной реальности) экспонаты буквально "оживают" на глазах у зрителей. Также для всех посетителей будет организован интерактивный онлайн-квест: проверяйте свои знания об истории отечественной анимации и любимых героях с помощью увлекательного квеста по специальным QR-кодам прямо на площадке.

Помимо экспозиции, гостей ждут кинопоказы и творческие встречи с представителями индустрии. Подробнее о выставке можно узнать здесь.

Программа выставки "Легенды российской анимации"

21 сентября

13:00-14:30 - круглый стол "Креативный код региона: стратегическая роль кино, анимации и креативных индустрий в сохранении идентичности и развития Самарской области".
Участники:
- заместитель министра культуры Самарской области Владислав Лихачев;
- генеральный директор "Национального агентства развития семейного контента", Член правления Гильдии продюсеров Союза кинематографистов РФ, автор Всероссийской выставки "Легенды российской анимации" Алексей Покровский;
- эксперт творческих и образовательных проектов Агентства стратегических инициатив, основатель инклюзивного киноклуба "(Не)такой как все" Нина Добрынченко;
- сценарист, шоураннер, креативный продюсер анимации, основатель и креативный директор студии девелопмента АУ Наталья Тихомирова;
- генеральный директор кинокомпании "Киногорыныч" Иван Поморин.

17:00 - Торжественное открытие выставки.

22 сентября

11:00-11:40 Творческая встреча с Ниной Добрынченко - экспертом, спикером, директор проектов Агентства стратегических инициатив, со-основателем инклюзивного киноклуба "(Не)такой как все". Тема: "Как кино и мультфильмы помогают ВСЕМ?";

11:40-12:30 Специальный показ от инклюзивного киноклуба "(НЕ)Такой как все";

13:00-14:00 Творческая встреча с Натальей Тихомировой - сценаристом, креативным продюсером анимации, основателем и креативным директором студии девелопмента АУ. Тема "Как запустить свой анимационный проект: маршрутная карта по современной анимации от идеи до запуска"

23 сентября

11:00-12:00 Творческая встреча с Алексеем Покровским - автором выставки, генеральным директором "Национального агентства развития семейного контента", членам Союза кинематографистов, продюсером. Тема: "ОПЫТное продюсирование" - кто такой продюсер? как реализовать свой проект? - формат встречи "диалог" с ведущим (вопрос/ответ).

24 сентября

11:00 - 12:00 - Специальные показы от киностудии "Союзмультфильм".

25 сентября

11:00 -12:00 - Специальные показы от киностудии "Союзмультфильм".

26 сентября

13:00 - 14:00 - Специальные показы от киностудии "Союзмультфильм.
- работа выставки;
- мастер-классы.

27 сентября

13:00 - 14:00 Специальные показы от киностудии "Союзмультфильм".
- работы выставки;
- мастер-классы.

28 сентября

11:00 - 12:00 - Специальные показы от киностудии "Союзмультфильм".

29 сентября

11:00 - 12:00 - Специальные показы от киностудии "Союзмультфильм".

30 сентября

11:00 - 12:00 - Специальные показы от киностудии "Союзмультфильм".
Закрытие выставки

Вход свободный! (12+)

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