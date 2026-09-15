"Выиграют те, кто умеет учиться": как ИИ меняет рынок труда

Все чаще работодатели требуют с сотрудников навыков работы с искусственным интеллектом. Это подтверждают как данные специализированных платформ, так и сами участники рынка труда. Эксперты отмечают, что процесс необратим и только развивается. Поэтому многим специалистам пора приступить к освоению навыков работы с ИИ-инструментами. К тому же это может дать плюс к зарплате уже сейчас.

"К ИИ нужно относиться как к калькулятору"

"Искусственный интеллект - всего лишь коммерческое название раздела вычислительной математики, известного как "распознавание образов", где машину учат отличать кошку от собаки, больную клетку от здоровой, а законный платеж - от мошеннического. В этом смысле нейросети - не более чем очередной, очень мощный статистический инструмент. И относиться к ним нужно соответственно - как к калькулятору, хотя и очень дорогому и требовательному к учителям", - объясняет член Центрального совета Независимого профсоюза "Новый труд", кандидат экономических наук, доцент МГЛУ и РГСУ Саид Гафуров.

По его словам, ИИ влияет на экономику, как и большинство других новых разделов прикладной математики, но затронет больше отраслей:

"При взгляде на цифры картина получается пестрая. С одной стороны, внедрение идет полным ходом. В 2025 году 78% российских компаний заявили, что получили экономический эффект от внедрения ИИ, а бизнес вложил в эту сферу рекордные 257 млрд рублей. С другой - технологии распределены неравномерно. Например, лишь половина предприятий тестируют генеративный ИИ, и в основном для оптимизации бизнес-процессов и обслуживания оборудования".

ИИ автоматизирует повторяющиеся процессы, в том числе обработку изображений и видео, создание и редактирование текстов, анализ данных и документов, прогнозирование спроса и оценку эффективности бизнес-процессов, клиентскую поддержку. Поэтому он стал востребован не только в сфере ИТ, но и в банковском и финансовом секторах, маркетинге, PR, продажах, HR, дизайне, документообороте и т.п.

"В нашей компании весь оцифровываемый рутинный процесс мы передали ИИ-агентам. Прямая выгода - более 500 тысяч рублей в месяц. Скорость и себестоимость рутины падают, бизнес растет быстрее", - рассказал генеральный директор cервиса управления репутацией бизнеса ORM-Service Василий Александров.

"ИИ-навыки - новый стандарт рынка труда"

По данным hh.ru, число вакансий с требованием или пожеланием наличия навыков работы с ИИ растет, но умеренными темпами. Если три года назад они составляли 0,2% от общего количества предложений, то сейчас - 1,6%. И все же в количественном выражении рост значительный.

"За пять месяцев 2026 года в России открыто 54,7 тысячи таких вакансий, что в 6,5 раза больше, чем за тот же период три года назад. В ПФО показатель вырос в 10 раз - до 7,9 тысячи, в Самарской области - в восемь раз, до одной тысячи предложений, - констатирует директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова. - Опрос работодателей показал, что уже сегодня ИИ-навыки становятся обязательными при приеме маркетологов, PR- и SMM-специалистов, копирайтеров и контент-менеджеров, аналитиков данных, дизайнеров и сотрудников отделов продаж, разработчиков, менеджеров проектов и продуктов".

По словам руководителя направления по развитию регионов "Авито.Работы" Наиля Хафизова, умение работать с ИИ - новый стандарт рынка труда. Растет не только число вакансий с требованием соответствующих навыков, но и сами соискатели все чаще упоминают об этой компетенции в резюме: за январь-май 2026 года - вдвое по России и на 89% в ПФО. Больше всего таких резюме размещено кандидатами на позиции сотрудников маркетинга/PR и ИТ-специалистов.

"В апреле мы проводили опрос и выяснили, что 21% россиян уже регулярно используют ИИ-инструменты для решения рабочих задач, а 59% осваивают их. Причем большинство делает это самостоятельно. Некоторые проходили обучение на работе либо получали компенсацию за соответствующие курсы", - рассказал Наиль Хафизов.

Но, как отмечает генеральный директор ИТ-компании "Инфомаксимум" Александр Бочкин, мало просто уметь пользоваться отдельными ИИ-инструментами - нужны навыки по их встраиванию в решение реальных бизнес-задач, понимание, где технология действительно может дать эффект, а где ее применение будет скорее модным экспериментом.

"Поэтому востребованы навыки на стыке ИИ, данных и процессов. Во-первых, базовая data-грамотность: понимание, какие данные нужны для задачи, насколько они полные, качественные и пригодные для анализа. Во-вторых, процессное мышление: умение видеть не отдельную операцию, а весь рабочий контур - где возникает рутина, где теряется время, где появляются ошибки и что можно улучшить. Важен и навык постановки задач для ИИ-инструментов: декомпозировать запрос, задавать контекст, формулировать критерии результата и ограничения. Но не менее важна критическая оценка результата. Специалист должен понимать, что ИИ может ошибаться, и уметь проверять выводы, сопоставлять их с данными и бизнес-логикой", - считает Александр Бочкин.

Поэтому самостоятельное обучение эксперты советуют на начальном этапе погружения в мир ИИ. По их словам, быстрее процесс идет через практику. Для более глубокого погружения и понимания алгоритмов работы инструментов лучше пройти профессиональное обучение. При этом уже наметился тренд на переход к организации системного образования со стороны государства: от бесплатных курсов до запуска образовательных программ в школах.

Плюс к зарплате

Генеральный директор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева советует всем специалистам интеллектуального труда готовиться к требованиям работодателей по освоению ИИ: "Даже если от вас пока этого не просят, все равно стоит освоить технологии. Вероятность появления таких требований в ближайшие годы будет высока. К тому же уже сейчас владение цифровыми навыками повышает уровень дохода специалистов. ИИ забирает на себя рутинные задачи, освобождая время сотрудника для более творческой работы. В результате повышается эффективность труда, и, как следствие, зарплата", - объясняет Екатерина Агаева.

HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Курникова рассказала, что, согласно оценкам рынка, разница в зарплатных предложениях может составлять от 10% до 30% в зависимости от позиции и уровня экспертизы. Причем компании рассматривают подобные навыки как возможность оптимизировать штат, поскольку один сотрудник способен выполнять объем работы, который раньше требовал участия нескольких специалистов.

Впрочем, некоторые работодатели считают, что ИИ-навыки - уже база, и в доплате нет необходимости. Своим опытом поделился основатель производственно-строительной компании NordBox, консультант в области управления и маркетинга Никита Прохоренко:

"Я давно требую навыков работы с ИИ от маркетологов и специалистов в этой области, которых нанимаю на работу. Также это требование распространяется на всех руководителей, независимо от направления. Знание ИИ необходимо им для повышения личной и командной эффективности. Предложения по зарплате не отличаются. Если соискатель не умеет работать с ИИ, я просто отказываю ему в найме. Считать этот навык поводом для повышения стоимости кандидата на рынке - не совсем уместно, на мой взгляд, поскольку это база, особенно в маркетинге. Если маркетолог или аналитик этим не владеет, он просто профнепригоден".

Есть и другой аспект. По словам эксперта профсоюза "Новый труд" Саида Гафурова, ИИ уже сейчас фомирует четкую иерархию: те, кто создает модели, - наверху, а те, кто просто пользуется готовыми интерфейсами, - внизу пирамиды:

"Самые высокие доходы - у разработчиков и инженеров ИИ. В 2025 году их зарплаты достигали 410 тысяч рублей в месяц. Для сравнения: средняя зарплата по IT-отрасли - 182,7 тысячи. Средний класс - ИИ-тренеры (те, кто "обучает" нейросети). Их медианная зарплата в 2025 году - 104,3 тысячи рублей, плюс 12,5 тысячи к прошлогоднему показателю. "Рабочие лошадки" - SMM-специалисты, администраторы, контент-менеджеры с базовыми навыками работы с нейросетями. Им предлагают в среднем 48-61 тысячу".

Кого ИИ лишит работы

Один из самых спорных вопросов: в каких профессиях искусственный интеллект заменит человека? Большинство экспертов сходятся во мнении, что ИИ - лишь помощник.

"Он представляет собой не альтернативу человеческому труду, а инструмент, который позволяет выполнять различные задачи более быстро и эффективно. ИИ не заменит человека, но люди, умеющие с ним работать, заменят тех, кто не умеет", - считает директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

Руководитель продукта WinWork Ума Аюбова отмечает, что ИИ также помогает бизнесу справиться с кадровым дефицитом: "Компании ищут не способ сократить персонал, а возможность делать больше с уже имеющимися ресурсами. Если несколько лет назад организация могла искать отдельно копирайтера, редактора и контент-менеджера, то сегодня ценятся специалисты, которые умеют использовать ИИ для решения комплекса задач и брать на себя больший объем работы. Для бизнеса это возможность быстрее масштабировать команды и получать результат без расширения постоянного штата".

Однако, по словам старшего PR-менеджера консалтинговой компании Coleman Group Михаила Кирьянова, некоторые профессии все же находятся в зоне риска:

"Это специалисты, выполняющие повторяющиеся, узкие и линейные функции: операторы колл-центров, кассиры, водители (с развитием беспилотного транспорта), бухгалтеры начального уровня, переводчики (линейные), корректоры, редакторы, контент-менеджеры, junior- разработчики, дизайнеры, занимающиеся презентациями, монтажеры цветокоррекции, а также копирайтеры, SMM-менеджеры, телемаркетологи. По оценкам Всемирного экономического форума, к 2030 году будет упразднено 9 млн рабочих мест, но создадут 11 млн новых. Уже появились AI-тренеры, промпт-инженеры, нейрокреаторы, ИИ-фасилитаторы, специалисты по ИИ-безопасности".

По мнению Никиты Прохоренко, исчезнет огромный пласт интеллектуальных специализаций начального уровня, а эксперты высокого класса превратятся в операторов ИИ, которые умеют грамотно ставить задачи нейросетям и контролировать результат.

"Будут востребованы люди, мыслящие процессами и конечным результатом, способные этот результат детально представить и описать. Таким специалистам ИИ будет только помогать, - считает основатель NordBox. - Я сам перестал обращаться к дизайнерам и копирайтерам - большую часть их задач, а также функции бизнес-ассистента теперь выполняют ИИ-агенты, причем делают это намного эффективнее человека".

Такой фон, по словам психолога Родиона Чепалова, приводит и к эмоциональным изменениям на рынке труда, так как у многих людей растет тревога, что их заменят. Но одновременно появляется новая возможность - стать специалистом, который работает быстрее и умнее за счет новых инструментов:

"С психологической точки зрения выиграют не те, кто знает конкретную программу или нейросеть, а те, кто умеет постоянно учиться. Сегодняшний рынок труда все больше ценит когнитивную гибкость, способность осваивать новые инструменты и не бояться менять привычные способы работы. Именно это становится главным профессиональным навыком будущего".

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.