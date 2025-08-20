В Туле дан старт Кубку Губернатора Тульской области 2025

19 августа в Тульской области начался самый масштабный ежегодный турнир Молодёжной хоккейной лиги — Кубок Губернатора Тульской области.

В шестой раз команды молодежной хоккейной лиги будут бороться за главный трофей турнира.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, заслуженный тренер России Борис Петрович Михайлов, председатель совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Зинурович Шамсутдинов.

"Тульский хоккей носит гордое имя Бориса Петровича Михайлова — легенды отечественного спорта и олимпийского чемпиона. Своим примером он доказывает, что благодаря упорному труду и стремлению к победе можно достичь успеха", — сказал Дмитрий Миляев.

Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, заслуженный тренер России Борис Петрович Михайлов отметил, что благодаря руководству Тульской области и ГК "Полипласт" создается хорошая школа Тульского хоккея, а борьба выявляет сильнейшего. Он пожелал игрокам честной борьбы и яркой победы.

Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов: "Кубок Губернатора Тульской области уже стал хорошей традицией не только для региона, но и для молодёжного хоккея России. Мы горды видеть, как турнир растёт год от года и объединяет самых талантливых ребят из разных стран. Желаю каждой команде достойной игры и ярких эмоций!"

Гостями церемонии также стали генеральный директор ХК "Лада" — Александр Харламов и герой России, партнёр "Академии Михайлова" Артём Матвеенко.

Сюрпризом для всех стал подарок от хоккейного клуба "Лада": победитель турнира получит в подарок автомобиль Лада Гранта.

В первый день соревнования в тульском ледовом сыграли "Динамо М" против "Динамо-Шинника", а хозяйка турнира — "Академия Михайлова" встретилась с гостями из Казахстана — "Снежными Барсами".

Перед началом мероприятия глава региона встретился с игроками, тренерским штабом и персоналом тульской команды АКМ. Губернатор посетил раздевалку первой команды системы, дал напутствие хоккеистам перед стартом нового сезона и пожелал удачи игрокам, отметив, что сезон получится непростым, но очень интересным.

"Желаю вам, "Михайловцы", хорошего выступления в новом сезоне. Смотрю на вас — здоровые, крепкие ребята. Таким любые высоты по плечу. Только вперед и только к победам!" — подчеркнул Борис Петрович Михайлов, обращаясь к хоккеистам.

"Команда АКМ всегда ставит перед собой самые высокие задачи. Состав перед стартом нового сезона заметно обновился, омолодился, но мы верим в команду — уверенно пройдите и регулярный чемпионат, и стадию плей-офф. Желаю всем ребятам здоровья и удачи — обойтись без травм и выполнить поставленные цели и задачи", — отметил Александр Шамсутдинов.

На Кубке Губернатора для гостей ледового дворца в течение турнира организован настоящий праздник: выступление фигуристок, интерактивная программа, в фойе ледового дворца — зоны аква-грима, настольных игр. Во время матчей активных болельщиков ждут призы и подарки.

Ежегодный турнир проводится при поддержке официального партнера — Группы компаний "Полипласт" и правительства Тульской области. Он продлится до 23 августа.