"Акрон" упустил победу над "Зенитом"

В субботу, 4 октября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" тольяттинский "Акрон" играл с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. По итогам матча счет составил 1:1.

Фото: ФК Акрон