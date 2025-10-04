"Акрон" упустил победу над "Зенитом"

В субботу, 4 октября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" тольяттинский "Акрон" играл с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. По итогам матча счет составил 1:1.
На 11-й минуте счет в игре открыл нападающий "Зенита" Педро. На 36-й минуте нападающий "Акрона" Эдгар Севикян восстановил равновесие. На 90+5-й минуте форвард тольяттинской команды Артем Дзюба не реализовал 11-метровый удар.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.