"Крылья Советов" одержали уверенную победу у нового клуба Игоря Осинькина — 2:0

В воскресенье, 14 сентября, в Самаре, в восьмом туре чемпионата России "Крылья Советов" переиграли "Сочи" — 2:0.
Самарцы открыли счет на 79 минуте, после передачи Рассказова, Олейников отправил мяч точно в "девятку" — 1:0. На 85 минуте хозяева увеличили преимущество, с паса Олейникова отличился Владимир Игнатенко — 2:0.
Следующую игру зелено-бело-синие проведут в Самаре 17 сентября в рамках кубка России против "Краснодара".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.