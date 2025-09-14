"Крылья Советов" одержали уверенную победу у нового клуба Игоря Осинькина — 2:0

В воскресенье, 14 сентября, в Самаре, в восьмом туре чемпионата России "Крылья Советов" переиграли "Сочи" — 2:0.

Самарцы открыли счет на 79 минуте, после передачи Рассказова, Олейников отправил мяч точно в "девятку" — 1:0. На 85 минуте хозяева увеличили преимущество, с паса Олейникова отличился Владимир Игнатенко — 2:0.

Следующую игру зелено-бело-синие проведут в Самаре 17 сентября в рамках кубка России против "Краснодара".