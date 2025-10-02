Магомед Адиев: "Мы должны были в основное время заканчивать эту встречу"

После победы над "Сочи" (5:4 по пенальти, 3:3 в основное время) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев поделился эмоциями от игры, а также назвал причину отсутствия Томаса Гальдамеса.

"В принципе, начали матч довольно-таки закрыто обе команды, никто не хотел допускать ошибок. Периодически то мы владели инициативой, то соперник. Были определенные выпады, где мы могли получше распорядиться мячом. Потом с такой досадной ошибки пропустили гол. Не думаю, что у наших соперников до этого какие-то моменты были для взятия ворот. Немного это нас разбудило. Я думаю, мы больше стали рисковать.

Моя установка была — более строже играть, но пропущенный гол раскрыл нашу игру. Забили два гола, в принципе, комфортный счет нас устраивал в перерыве. Конечно, мы сделали определенные вариации и понимали, что соперник пойдет в атаку и у нас появятся свободные зоны. Были хорошие выпады, моменты, но мы не забивали раз за разом, поэтому такой счет. Хорошо, что по пенальти выиграли. По игре я могу как бы ребят похвалить, но считаю, что мы должны были в основное время заканчивать эту встречу. Почему мы ее упустили, здесь надо, как говорится, мне еще подумать", — сказал Адиев.

Также Магомед Мусаевич прокомментировал отсутствие Томаса Гальдамеса в заявке на игру: "Да, у него есть проблемы со здоровьем, поэтому мы его отправили пока на больничный, дали несколько дней без тренировок. Надеемся, что завтра он на поле выйдет и будет готовиться к игре с "Рубином". Он нам очень важен".