"Акрон" в гостях не смог одолеть команду Черчесова — 0:3

В субботу, 27 сентября, в Грозном в десятом туре чемпионата России "Акрон" проиграл "Ахмату" — 0:3.
Хозяева открыли счет на 3 минуте: Садулаев прошел в штрафную, отдал на Мелкадзе, нападающий отдал на Касинтуру, и Эгаш без проблем забил в ворота Гудиева — 1:0.
Грозненцы увеличили преимущество на 72 минуте, когда Келиано навесил на Мансилью и аргентинец в прыжке отправил мяч в левый нижний угол — 2:0. Точку в матче поставил Мансилья с передачи Конате на 90+3 минуте.
Следующий матч красно-черные проведут в рамках FONBET Кубка России в Калининграде 1 октября против "Балтики".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.