"Акрон" в гостях не смог одолеть команду Черчесова — 0:3

В субботу, 27 сентября, в Грозном в десятом туре чемпионата России "Акрон" проиграл "Ахмату" — 0:3.

Хозяева открыли счет на 3 минуте: Садулаев прошел в штрафную, отдал на Мелкадзе, нападающий отдал на Касинтуру, и Эгаш без проблем забил в ворота Гудиева — 1:0.

Грозненцы увеличили преимущество на 72 минуте, когда Келиано навесил на Мансилью и аргентинец в прыжке отправил мяч в левый нижний угол — 2:0. Точку в матче поставил Мансилья с передачи Конате на 90+3 минуте.

Следующий матч красно-черные проведут в рамках FONBET Кубка России в Калининграде 1 октября против "Балтики".