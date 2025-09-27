16+
Футбол Спорт

"Акрон" в гостях не смог одолеть команду Черчесова — 0:3

ГРОЗНЫЙ. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 27 сентября, в Грозном в десятом туре чемпионата России "Акрон" проиграл "Ахмату" — 0:3.

Фото: ФК Акрон

Хозяева открыли счет на 3 минуте: Садулаев прошел в штрафную, отдал на Мелкадзе, нападающий отдал на Касинтуру, и Эгаш без проблем забил в ворота Гудиева — 1:0.

Грозненцы увеличили преимущество на 72 минуте, когда Келиано навесил на Мансилью и аргентинец в прыжке отправил мяч в левый нижний угол — 2:0. Точку в матче поставил Мансилья с передачи Конате на 90+3 минуте.

Следующий матч красно-черные проведут в рамках FONBET Кубка России в Калининграде 1 октября против "Балтики".

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

