Футбол Спорт

Полузащитник Эдгар Севикян стал игроком "Акрона"

ТОЛЬЯТТИ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян перешел в ФК "Акрон" из венгерского "Ференцвароша" на условиях аренды с правом выкупа до конца сезона 2025/26.

Фото: ФК "Акрон"

Эдгар Севикян является воспитанником московского "Локомотива". В 2017 г. Эдгар переехал в Испанию и развивался в системе "Леванте". В январе 2020 г. он дебютировал за вторую команду в Сегунде B, а спустя почти год уже получил практику в испанской примере, выйдя на замену в игре с "Хетафе".

После этапа карьеры в Испании в летнее межсезонье 2022 г. атакующий полузащитник вернулся в Россию и стал игроком "Пари НН", где отыграл 40 матчей (8+1 по системе гол+пас). В январе 2024 г. Эдгар перешел в венгерский "Ференцварош" (всего за клуб — 19 матчей и 2+1), а прошлый сезон провел в аренде в стане "железнодорожников" (20 игр и четыре ассиста).

В составе сборной Армении Севикян сыграл 18 матчей (2+1). В ближайшее время Эдгар прибудет в Тольятти из расположения сборной после матчей квалификации на ЧМ-2026 с Португалией и Ирландией.

