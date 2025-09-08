В "Акрон" перешел хорватский полузащитник Кристиян Бистрович

27-летний хорватский полузащитник Кристиян Бистрович пополнил ряды тольяттинцев в статусе свободного агента.

Кристиян Бистрович является воспитанником хорватского клуба "Славен Белупо" из Копривницы. После трех сезонов в высшем дивизионе страны в январе 2018 г. хавбек перебрался в Россию, откликнувшись на предложение ЦСКА.

За семь лет в стане армейцев Кристиян сыграл в 127-и матчах во всех турнирах, в т. ч. в Лиге Чемпионов и Лиге Европы (10+7 по системе гол+пас), стал серебряным и бронзовым призером премьер-лиги (2017/18 и 2024/25), а также обладателем FONBET Кубка России (2024/25) и Суперкубка России (2018).

В течение действия контракта с ЦСКА Бистрович пять раз отправлялся в аренду, в общей сложности проведя еще 96 матчей в высших дивизионах Турции, Италии, России и Нидерландов: "Карагюмрюк", "Касымпашу", "Балтику", "Лечче" и "Фортуну".

В прошлом сезоне в составе ЦСКА спортсмен из Хорватии сыграл в 31 матче в МИР РПЛ и FONBET Кубке России и отметился двумя забитыми мячами.

Заур Тедеев: "Кристиян — большой футболист, он играл в ЦСКА в хорошее время и был, во многом, определяющим игроком — даже, когда армейцы вместе с ним обыгрывали "Реал" в Лиге Чемпионов. У Бистровича — хорошие интеллектуальные способности, он может быть лидером команды. Мы на него очень рассчитываем и понимаем, что для нас — это очень серьезное усиление".