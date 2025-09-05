По делу о коррупции 26 футболистов из РПЛ и ФНЛ вызваны на допрос

В рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению главы Самарской области Вячеслава Федорищева, 26 футболистов из РПЛ и ФНЛ вызваны на допрос в полицию, сообщил журналист Иван Карпов

"Это продолжение следственных действий МВД по агентскому делу имени Павла Андреева вокруг Крыльев Советов, которое инициировал губернатор Самарской области Федорищев", — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что в системе российского футбола существует коррупция, и написал заявление в правоохранительные органы. Тогда футбольного агента Павла Андреева вызывали на допрос в полицию, после чего отпустили.