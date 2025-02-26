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Футбол Спорт

К агентам футболистов "Крыльев Советов" нагрянули с обысками силовики

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник утром, 25 февраля, самарские силовики пришли с обысками к футбольным агентам, связанным с главным футбольным агентом Павлом Андреевым. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации Mash, один из фигурантов — директор основанной Андреевым конторы Михаил Чибриков. Он рассказал, что не знает, с чем могут быть связаны обыски. По данным телеграм-канала Sport Baza, после обыска его доставили на допрос, но после разговора отпустили.

Кроме того, по сообщению Sport Baza, обыски прошли и у футбольного агента Вадима Шпинева. Силовиков интересовали детали по контракту футболиста "Крыльев Советов" Сергея Бабкина. Со ссылкой на собственные источники, телеграм-канал пишет, что во время обысков у него изъяли технику, а также все документы, связанные с переходом футболиста Сергея Бабкина.

Обыски якобы были связаны с уголовным делом, возбужденным по заявлению главы Самарской области Вячеслава Федорищева.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что судьи РПЛ получают откаты, и написал заявление в СК. Тогда Павла Андреева вызывали на допрос в полицию, после чего отпустили.

Вечером во вторник, 25 февраля, высказался и сам глава региона Вячеслав Федорищев. В своем телеграм-канале он уточнил, что в последнее время в публичной плоскости мало говорится про движение "Чистый спорт" и обозначил, что на это есть причины.

"Текущий момент, консолидация усилий, а где-то подписка о неразглашении в интересах следствия — все это влияет на нашу общую позицию сейчас. Мы (а нас уже много) сейчас формируемся как общественное движение. Цели мною были обозначены в реплике на Комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт". Тем, кто участвует в принятии решений — присоединяйтесь, время у нас есть", — призвал глава региона.

Также он подчеркнул — поставленные цели будут достигнуты.

"Цели, которые мы себе поставили, точно будут достигнуты. Потому что в основе — стремление к правде, объективности и, как бы это банально ни звучало, — чистоте в спорте во всех его проявлениях", — подытожил он.

Кроме того, Вячеслав Федорищев сообщил, что официальны старт движению "Чистый спорт" будет дан 17 апреля.

"Начнем с Самарского спорта, которым гордимся и который будем развивать на новых принципах. Всем спортивного настроения и позитивных новостей!" — пожелал губернатор.

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