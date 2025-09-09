"Акрон" арендовал защитника ЦСКА Илью Агапова

24-летний Илья Агапов перешел в "Акрон" на условиях аренды с правом выкупа до конца сезона 2025/26.

Илья Агапов является воспитанником татарстанского футбола, первые шаги на профессиональном уровне он сделал в казанском "Рубине" и нижнекамском "Нефтехимике". Затем в его карьере были московский "Спартак-2", "Пари НН" и ЦСКА. Всего на счету защитника — 37 матчей в МИР РПЛ (1+3 по гол+пас), 39 игр в рамках Лучшей Лиги Мира (2+1) и 19 кубковых встреч (1+1).

В статусе игрока нижегородцев Агапов получил первый вызов в национальную сборную России в ноябре 2022 г., а вместе с "армейцами" брал серебро и бронзу премьер-лиги (2022/23 и 2024/25), а также становился обладателем FONBET Кубка России (2022/23 и 2024/25).