"Акрон" арендовал защитника ЦСКА Илью Агапова

24-летний Илья Агапов перешел в "Акрон" на условиях аренды с правом выкупа до конца сезона 2025/26.
Илья Агапов является воспитанником татарстанского футбола, первые шаги на профессиональном уровне он сделал в казанском "Рубине" и нижнекамском "Нефтехимике". Затем в его карьере были московский "Спартак-2", "Пари НН" и ЦСКА. Всего на счету защитника — 37 матчей в МИР РПЛ (1+3 по гол+пас), 39 игр в рамках Лучшей Лиги Мира (2+1) и 19 кубковых встреч (1+1).
В статусе игрока нижегородцев Агапов получил первый вызов в национальную сборную России в ноябре 2022 г., а вместе с "армейцами" брал серебро и бронзу премьер-лиги (2022/23 и 2024/25), а также становился обладателем FONBET Кубка России (2022/23 и 2024/25).
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.