Двое футболистов "Крыльев" получили вызов в молодежную сборную России

Футболисты "Крыльев Советов" Иван Лепский и Владимир Игнатенко получили вызов в расширенный список молодежной сборной России U-21 на октябрьский учебно-тренировочный сбор.
Команда Ивана Шабарова сыграет в Бресте и Минске. Товарищеские матчи со сборной Беларуси состоятся 10 октября на поле СК "Брестский" в 20:45 и 13 октября в 19:30 на стадионе "Трактор".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.