Двое футболистов "Крыльев" получили вызов в молодежную сборную России

Футболисты "Крыльев Советов" Иван Лепский и Владимир Игнатенко получили вызов в расширенный список молодежной сборной России U-21 на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

Команда Ивана Шабарова сыграет в Бресте и Минске. Товарищеские матчи со сборной Беларуси состоятся 10 октября на поле СК "Брестский" в 20:45 и 13 октября в 19:30 на стадионе "Трактор".