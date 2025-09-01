Магомед Адиев: "В концовке первого тайма мы были не в игре"

После ничьи с "Локомотивом" (2:2) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев дал короткий комментарий по итогам встречи.

"Первый тайм у нас не сложился. "Локомотив" владел преимуществом, имел моменты, забил два гола. Хоть мы и пропустили в самом начале уже в трех играх, но все равно определенные подходы у нас были. После переломного момента с падением Ахметова в штрафной (был ли там пенальти или нет) показалось, что ребят это надломило. В концовке первого тайма мы были не в игре, на поле был только "Локомотив". Пропустили второй, и понятно, что уходить при таком счете в раздевалку — тяжеловато. Во втором тайме довольно активно включились в игру, создавали моменты, сильно рисковали. Как итог, ничья 2:2", — закончил Адиев.