16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Магомед Адиев: "В концовке первого тайма мы были не в игре" Заур Тедеев: "Матч с "Балтикой" показал, что нам не хватило сил" "Крылья Советов" вырвали ничью в матче с "Локомотивом" — 2:2 "Акрон" уступил "Балтике" — 0:2 "Крылья Советов" арендовали Адольфо Гайча до конца сезона 2025/26

Футбол Спорт

Магомед Адиев: "В концовке первого тайма мы были не в игре"

МОСКВА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После ничьи с "Локомотивом" (2:2) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев дал короткий комментарий по итогам встречи.

"Первый тайм у нас не сложился. "Локомотив" владел преимуществом, имел моменты, забил два гола. Хоть мы и пропустили в самом начале уже в трех играх, но все равно определенные подходы у нас были. После переломного момента с падением Ахметова в штрафной (был ли там пенальти или нет) показалось, что ребят это надломило. В концовке первого тайма мы были не в игре, на поле был только "Локомотив". Пропустили второй, и понятно, что уходить при таком счете в раздевалку — тяжеловато. Во втором тайме довольно активно включились в игру, создавали моменты, сильно рисковали. Как итог, ничья 2:2", — закончил Адиев.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5