Магомед Адиев: "В концовке первого тайма мы были не в игре" Заур Тедеев: "Матч с "Балтикой" показал, что нам не хватило сил" "Крылья Советов" вырвали ничью в матче с "Локомотивом" — 2:2 "Акрон" уступил "Балтике" — 0:2 "Крылья Советов" арендовали Адольфо Гайча до конца сезона 2025/26

Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Матч с "Балтикой" показал, что нам не хватило сил"

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После поражения от "Балтики" (0:2) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев назвал ключевые моменты, которые повлияли на итоговый результат, а также объяснил выбор состава.

"Достаточно сложный матч. "Балтика" достаточно быстро забила в той ситуации, когда мы владели мячом. В простом моменте допустили ошибку, но это часть футбола. Сегодня балтийцы не как обычно играли максимально высоко, играли один в один, оставляли зоны за спинами, чаще отходили. Поначалу у них были попытки идти в прессинг, мы это видели, но достаточно часто получалось из него выйти за счёт действий вратаря.

Думаю, нам не хватило агрессии. Неожиданно за день до игры выпал Пестряков, он почувствовал боль в мышцах и подумали, что это микронадрыв. Медицинский штаб настоял на обследовании, и все подтвердилось, поэтому дали ему передохнуть. Через несколько дней он приступит к работе с реабилитологом. Жаль, что он не сможет уехать в молодежную сборную.

С Джаковацом ситуация похожа — у него проблема с пяткой, она воспалилась под нагрузками. Джурасович едет на родину, там доктор, с которым мы на связи, и он даст четкое понимание, нужно ли будет делать операцию или нет. У Бакаева за два дня до игры поднялась температура, и он не тренировался с нами и даже тайм не был готов сыграть.

Других вариантов у нас не было, мы решили рискнуть, но было ясно, что мы не готовы. Матч с "Балтикой" показал, что нам не хватило сил. Что касается дальнейших перспектив клуба, я верю в каждого футболиста, максимально доволен их самоотдачей на поле и тренировках. Думаю, успех придет", — отметил Тедеев.

