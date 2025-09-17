16+
Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Первые два мяча возникли из ничего"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После поражения от "Локомотива" (1:3) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев назвал ключевые моменты, которые повлияли на результат встречи:

"Тяжелый момент для нашей команды в целом. Прошло 12 матчей — рассчитывали совсем на другое, но все равно есть много позитива, прежде всего от самой игры. Первый тайм и отдельными моментами второй, когда вышел Бистрович, мы выглядели убедительно. То, что у нас в обороне сегодня было 100 проблем, особенно в двух мячах, забитых за одну минуту — это в первую очередь из-за того, что три футболиста обороны играли впервые друг с другом. Один из них, молодой, сегодня дебютировал, причем в роли центрального защитника.

Эсковаль игру пропускал, мы рассчитывали, что выйдет Неделчару, но после той поездки в Краснодар и учитывая то состояние, которое было у футболиста, плюс мы добирались чуть больше 10 часов — мы не успели его восстановить, чтобы Йонуц сыграл 60 минут.

Думаю, в ключевых эпизодах не хватило лидеров, если посмотреть на первые два мяча — они возникли из ничего. Сложно после 0:2 на что-то серьезное рассчитывать, но все равно старались, забили мяч. Считаю, что были близки после 88 минуты извлечь большую выгоду через навесы в штрафную.

Ну и ошибка со стороны судейской бригады, которая допустила не понятную трактовку эпизода. Какая разница, бьют ли игрока ногой в ногу или головой в голову, но если мяч выигрывает футболист атакующей команды, то последовательность действий арбитра должна быть точной. Решение у меня вызвало бурю негодования. Что касается остального: есть над чем работать".

