"Крылья Советов" не смогли оспорить решение по долгу "РТ-Капиталу" в 923 млн рублей

АО ПФК АО ПФК "Крылья Советов" не смогли оспорить решение Арбитражного суда Москвы о взыскании в пользу ООО "РТ-Капитал" 923,4 млн руб. по кредитным договорам. В понедельник, 20 октября, Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.
Напомним, "Крылья Советов" еще в 2011 г. взяли кредиты у АО АКБ "Новикомбанк" под залог самарского Дома промышленности. Основной срок погашения задолженности истек в 2016 году. В том же году ООО "РТ-Капитал" (входит в госкорпорацию "Ростех") перекупило у банка право требования к футбольному клубу по кредитным договорам.
В 2021 г. вынесено решение суда о реализации Домпрома в пользу кредитора. Объект культурного наследия состоит на балансе АО "Транспортно-логистическая корпорация" и до сих пор не реализован.
В январе этого года "РТ-Капитал" обратился в Арбитражный суд Москвы. В ходе разбирательства руководство клуба предлагало мировое соглашение. В итоге иск был полностью удовлетворен.
