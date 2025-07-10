Иск к "Крыльям" на 923 млн руб. полностью удовлетворен судом

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании "РТ-Капитал" о взыскании с ФК "Крылья Советов" долга в размере 923 млн рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

С ответчика взыскана задолженность по основному долгу в размере 897 млн руб. и проценты.

Напомним, иск "РТ‑Капитал" к "Крыльям" связан с задолженностью по договору займа. При этом руководство спортивного клуба предлагала мировое соглашение.

"Несмотря на наличие задолженности, "РТ-Капитал" последовательно предпринимал усилия для развития клуба и для его дальнейшего участия в национальных турнирах. Компания ежегодно подтверждала статус долга перед Российской премьер-лигой, что позволяло "Крыльям Советов" продолжать выступления в чемпионате России. Основной срок погашения задолженности истек еще в 2016 г.", — говорится в заявлении истца.

Также компания неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения. "РТ-Капитал" сообщила, что "направляла обращения в адрес ЗАО "ПФК "Крылья Советов", однако решения о соответствующем обеспечении приняты не были".

"Никакие судебные тяжбы не повлияют на жизнь клуба. Будем подавать апелляцию и через суд добиваться пересмотра данного решения. Клуб предлагал варианты урегулирования данного вопроса мирным путем, комфортного для обеих сторон, но нас не услышали. Непонятно почему именно сейчас спустя 14 лет второй стороне потребовалось взыскать с нашего клуба единовременно всю сумму. Видимо тяжелые времена для компании…", — прокомментировал ситуацию председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев.