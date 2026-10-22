Волейбольная "Нова" одолела "Кузбасс"

ВК "Нова" обыграл кемеровский "Кузбасс" - 3:2 (25:27, 25:19, 22:25, 25:20, 16:14).

Хозяева площадки ударно начали первую партию, чем заставили наставника "Кузбасса" уже в начале сета брать тайм-аут — 6:2. Удачная игра Машуловича, результативный блок Лобызенко и ошибки кемеровчан в атаке позволили волжанам к середине игрового отрезка увеличить своё преимущество до 6 мячей — 14:8. "Нова" успокоилась, позволяя себе необязательные потери, соперник же оптимизировал свои действия главным образом в защите. И постепенно преимущество волжан стала таять. Погоня "Кузбасса" увенчалась успехом в конце партии — 22:22. В итоге командам пришлось сыграть на больше-меньше, где удача улыбнулась гостям. Йовович ошибся на подаче, Тихонов реализовал сетбол, после защиты кемеровчан — 27:25.

Во второй партии волжане не стали изменять себе и с первых мячей ушли вперёд — 4:2. А после того, как дважды подряд атаки кемеровчан не попали в площадку, преимущество хозяев выросло до 4 мячей — 10:6. Впрочем, гости достаточно быстро сократили отставание — 12:13. Благодаря двум брейкам вышедшего на подачу Паламара "Нова" вернула гандикап — 17:14. На этот раз подопечные Микановича смогли удержать своё преимущества до конца партии — 25:19

Третья партия прошла под контролем "Кузбасса". Начав сет с двух результативных блоков, не прошли атаки у Машуловича и Полочанина — 7:5, кемеровчане закрепили преимущество в середине игрового отрезка, главным образом благодаря ошибкам "Новы" в приёме — 17:13. Волжане бросились отыгрываться и почти настигли соперника — 17:18, но в завершающей стадии сета гости смогли реализовать все свои атаки и благополучно склонить исход партии в свою пользу — 25:22.

В четвертой партии уже "Нова", не желающая проигрывать на домашней площадке, бодро взялась за дело. Поведя в начале сета — 6:3, волжане продолжили давление на соперника. Эйс Машуловича обозначил преимущество новокуйбышевцев в 7 мячей — 17:10. Довести дело до победы в партии, на этот раз "Нове" удалось без особых нервных затрат — 25:20, переведя игру на тайм-брейк.

В укороченной партии на площадке развернулась настоящая битва. Обе команды приложили максимум усилий, что забрать победу себе. "Кузбасс" блестяще играл в защите, "Нова" пыталась действовать без ошибок в атаке. Смена сторон прошла при счёте — 8:7 в пользу волжан. Машулович увеличил отрыв — 9:7. Кемеровчане отрыв ликвидировали — 11:11. Героем концовки стал Авдоченко. Сначала он реализовал атаку против двойного блока — 15:14, а затем выдал эйс, принесший победу волжанам — 16:14 и 3:2 по партиям.