Волейбольная "Нова" одолела "Кузбасс"

ВК "Нова" обыграл кемеровский "Кузбасс" - 3:2 (25:27, 25:19, 22:25, 25:20, 16:14).
Хозяева площадки ударно начали первую партию, чем заставили наставника "Кузбасса" уже в начале сета брать тайм-аут — 6:2. Удачная игра Машуловича, результативный блок Лобызенко и ошибки кемеровчан в атаке позволили волжанам к середине игрового отрезка увеличить своё преимущество до 6 мячей — 14:8. "Нова" успокоилась, позволяя себе необязательные потери, соперник же оптимизировал свои действия главным образом в защите. И постепенно преимущество волжан стала таять. Погоня "Кузбасса" увенчалась успехом в конце партии — 22:22. В итоге командам пришлось сыграть на больше-меньше, где удача улыбнулась гостям. Йовович ошибся на подаче, Тихонов реализовал сетбол, после защиты кемеровчан — 27:25.
Во второй партии волжане не стали изменять себе и с первых мячей ушли вперёд — 4:2. А после того, как дважды подряд атаки кемеровчан не попали в площадку, преимущество хозяев выросло до 4 мячей — 10:6. Впрочем, гости достаточно быстро сократили отставание — 12:13. Благодаря двум брейкам вышедшего на подачу Паламара "Нова" вернула гандикап — 17:14. На этот раз подопечные Микановича смогли удержать своё преимущества до конца партии — 25:19
Третья партия прошла под контролем "Кузбасса". Начав сет с двух результативных блоков, не прошли атаки у Машуловича и Полочанина — 7:5, кемеровчане закрепили преимущество в середине игрового отрезка, главным образом благодаря ошибкам "Новы" в приёме — 17:13. Волжане бросились отыгрываться и почти настигли соперника — 17:18, но в завершающей стадии сета гости смогли реализовать все свои атаки и благополучно склонить исход партии в свою пользу — 25:22.
В четвертой партии уже "Нова", не желающая проигрывать на домашней площадке, бодро взялась за дело. Поведя в начале сета — 6:3, волжане продолжили давление на соперника. Эйс Машуловича обозначил преимущество новокуйбышевцев в 7 мячей — 17:10. Довести дело до победы в партии, на этот раз "Нове" удалось без особых нервных затрат — 25:20, переведя игру на тайм-брейк.
В укороченной партии на площадке развернулась настоящая битва. Обе команды приложили максимум усилий, что забрать победу себе. "Кузбасс" блестяще играл в защите, "Нова" пыталась действовать без ошибок в атаке. Смена сторон прошла при счёте — 8:7 в пользу волжан. Машулович увеличил отрыв — 9:7. Кемеровчане отрыв ликвидировали — 11:11. Героем концовки стал Авдоченко. Сначала он реализовал атаку против двойного блока — 15:14, а затем выдал эйс, принесший победу волжанам — 16:14 и 3:2 по партиям.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!