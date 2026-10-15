Диана Шнайдер одержала победу в третьем круге турнира в Ухане

Уроженка Жигулевска, 13-я ракетка мира 22-летняя теннисистка Диана Шнайдер в третьем круге турнира в Ухане победила представительницу Чехии седьмую ракетку мира Каролину Мухову. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу Шнайдер, пишет championat.com.

Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта. На счету её соперницы четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Следующей соперницей Шнайдер на турнире в Ухане станет победительница противостояния Лейла Фернандес (Канада, 25) — Елена Остапенко (Латвия, 34).