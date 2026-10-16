Гандбольная "Лада" уступила "ЦСКА"

В своем восьмом матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" проиграла столичному ЦСКА — 25:34 (10:17), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

После трех с половиной минут армейский клуб уже имел в запасе три безответных мяча, а мог вскоре получить и вдвое больше, если бы не три сэйва Юлии Кунцевич. На 11-й минуте, достигнув гандикапа в семь "сухих" голов, красно-синие едва не забили восьмой, после чего Владимир Полетаев запросил уже второй тайм-аут (первый был на 5-й минуте при счете 0:3). Только после этого Алена Дмитриева улучила верный момент, чтобы забросить первый мяч (1:7).

Игра пошла на встречных курсах. За четыре минуты до перерыва "плюс 8" в пользу гостей сократились ровно наполовину (10:14). Однако удаление тольяттинки Ирины Мокат вновь придало ускорение вице-чемпионкам прошлого сезона. Первую половину поединка, на исходе которой "Лада" не реализовала пенальти, они завершили с перевесом в семь мячей. Но едва начался тайм второй, как в стане поклонников волжанок возродился оптимизм. Тольяттинки огорошили грозных соперниц тремя подряд голами на стартовом отрезке после передышки (13:17).

Ответ опытнейших красно-синих, впрочем, не заставил себя ждать. Не прошло и семи минут, а Полетаеву ничего не оставалось делать, кроме как взять третий тайм-аут, когда разница достигла небывалых прежде "минус девяти". Огорчили поклонников команды и травмы Кунцевич и Валентины Рахмаевой, которые были ими получены с интервалом в минуту на экваторе второго тайма. Юля подвернула правую ногу, бросившись в угол площадки за мячом. В результате оба своих приза на церемонии закрытия встречи (за титул лучшей по итогам матча в рядах "Лады" и за 150 игр в карьере в ее составе) она получала, превозмогая боль. А Валя стукнулась головой о пол, пытаясь воспрепятствовать Юлии Баевой, когда та забивала 26-й московский гол.

Прогнозы медиков таковы, что "единичка" тольяттинок, хоть и поедет на сбор национальной команды Беларуси, но повреждение голеностопного сустава на полторы-две недели освободит ее от полноценных тренировок. Рахмаева же через пару-тройку дней вновь должна оказаться в строю. Обе досадные случайности с учетом паузы в чемпионате России, которая для "Лады" продлится до 31 октября (в этот день она сыграет в Ростове-на-Дону), в кадровом смысле не должны на нее повлиять.