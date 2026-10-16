16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Диана Шнайдер закончила выступление в Ухане, проиграв Остапенко Гандбольная "Лада" уступила "ЦСКА" Диана Шнайдер одержала победу в третьем круге турнира в Ухане Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира в Китае Андрей Буков и Игорь Полянский стали серебряными призерами Кубка мира по паратриатлону

Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" уступила "ЦСКА"

ТОЛЬЯТТИ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В своем восьмом матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" проиграла столичному ЦСКА — 25:34 (10:17), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК

После трех с половиной минут армейский клуб уже имел в запасе три безответных мяча, а мог вскоре получить и вдвое больше, если бы не три сэйва Юлии Кунцевич. На 11-й минуте, достигнув гандикапа в семь "сухих" голов, красно-синие едва не забили восьмой, после чего Владимир Полетаев запросил уже второй тайм-аут (первый был на 5-й минуте при счете 0:3). Только после этого Алена Дмитриева улучила верный момент, чтобы забросить первый мяч (1:7).

Игра пошла на встречных курсах. За четыре минуты до перерыва "плюс 8" в пользу гостей сократились ровно наполовину (10:14). Однако удаление тольяттинки Ирины Мокат вновь придало ускорение вице-чемпионкам прошлого сезона. Первую половину поединка, на исходе которой "Лада" не реализовала пенальти, они завершили с перевесом в семь мячей. Но едва начался тайм второй, как в стане поклонников волжанок возродился оптимизм. Тольяттинки огорошили грозных соперниц тремя подряд голами на стартовом отрезке после передышки (13:17).

Ответ опытнейших красно-синих, впрочем, не заставил себя ждать. Не прошло и семи минут, а Полетаеву ничего не оставалось делать, кроме как взять третий тайм-аут, когда разница достигла небывалых прежде "минус девяти". Огорчили поклонников команды и травмы Кунцевич и Валентины Рахмаевой, которые были ими получены с интервалом в минуту на экваторе второго тайма. Юля подвернула правую ногу, бросившись в угол площадки за мячом. В результате оба своих приза на церемонии закрытия встречи (за титул лучшей по итогам матча в рядах "Лады" и за 150 игр в карьере в ее составе) она получала, превозмогая боль. А Валя стукнулась головой о пол, пытаясь воспрепятствовать Юлии Баевой, когда та забивала 26-й московский гол.

Прогнозы медиков таковы, что "единичка" тольяттинок, хоть и поедет на сбор национальной команды Беларуси, но повреждение голеностопного сустава на полторы-две недели освободит ее от полноценных тренировок. Рахмаева же через пару-тройку дней вновь должна оказаться в строю. Обе досадные случайности с учетом паузы в чемпионате России, которая для "Лады" продлится до 31 октября (в этот день она сыграет в Ростове-на-Дону), в кадровом смысле не должны на нее повлиять.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1