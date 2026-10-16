Гандбольная "Лада" уступила "ЦСКА"

В своем восьмом матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" проиграла столичному ЦСКА — 25:34 (10:17), сообщает пресс-служба автозаводчанок.
После трех с половиной минут армейский клуб уже имел в запасе три безответных мяча, а мог вскоре получить и вдвое больше, если бы не три сэйва Юлии Кунцевич. На 11-й минуте, достигнув гандикапа в семь "сухих" голов, красно-синие едва не забили восьмой, после чего Владимир Полетаев запросил уже второй тайм-аут (первый был на 5-й минуте при счете 0:3). Только после этого Алена Дмитриева улучила верный момент, чтобы забросить первый мяч (1:7).
Игра пошла на встречных курсах. За четыре минуты до перерыва "плюс 8" в пользу гостей сократились ровно наполовину (10:14). Однако удаление тольяттинки Ирины Мокат вновь придало ускорение вице-чемпионкам прошлого сезона. Первую половину поединка, на исходе которой "Лада" не реализовала пенальти, они завершили с перевесом в семь мячей. Но едва начался тайм второй, как в стане поклонников волжанок возродился оптимизм. Тольяттинки огорошили грозных соперниц тремя подряд голами на стартовом отрезке после передышки (13:17).
Ответ опытнейших красно-синих, впрочем, не заставил себя ждать. Не прошло и семи минут, а Полетаеву ничего не оставалось делать, кроме как взять третий тайм-аут, когда разница достигла небывалых прежде "минус девяти". Огорчили поклонников команды и травмы Кунцевич и Валентины Рахмаевой, которые были ими получены с интервалом в минуту на экваторе второго тайма. Юля подвернула правую ногу, бросившись в угол площадки за мячом. В результате оба своих приза на церемонии закрытия встречи (за титул лучшей по итогам матча в рядах "Лады" и за 150 игр в карьере в ее составе) она получала, превозмогая боль. А Валя стукнулась головой о пол, пытаясь воспрепятствовать Юлии Баевой, когда та забивала 26-й московский гол.
Прогнозы медиков таковы, что "единичка" тольяттинок, хоть и поедет на сбор национальной команды Беларуси, но повреждение голеностопного сустава на полторы-две недели освободит ее от полноценных тренировок. Рахмаева же через пару-тройку дней вновь должна оказаться в строю. Обе досадные случайности с учетом паузы в чемпионате России, которая для "Лады" продлится до 31 октября (в этот день она сыграет в Ростове-на-Дону), в кадровом смысле не должны на нее повлиять.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!