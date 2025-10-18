16+
Заур Тедеев: "Сегодня было видно команду, которая хотела победить"

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После победы над "Пари НН" (1:0) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев дал короткий комментарий по матчу и высказался об игровом времени Стефана Лончара.

"Самое главное, что мы сегодня добились победы. Это был такой момент, который настает тогда, когда нужно эти трудности преодолеть. И Господь нас вознаградил за те хорошие матчи, которые были до "Пари НН" в том числе. Я считаю, что мы заслуженно победили, так как больше хотели этого. Сегодня играли против сильного соперника. У нижегородцев есть потенциал и хорошие футболисты, но то, что делали наши игроки на поле — низкий им поклон за самоотдачу. В первом тайме мы были близки к тому, чтобы забить мяч, но, к сожалению, что-то пошло не так. После перерыва мы использовали момент, выжали из него максимум, и хорошо вышли замены, это самое главное. Сегодня было видно команду, которая хотела победить и она сегодня этого добилась. Я очень этому рад", — отметил тренер тольяттинцев.

Кроме этого, Заур Эдуардович объяснил, почему лидер красно-черных Стефан Лончар начал больше выходить с замены: "Роль у футболистов сегодня была одна у всех — победить, неважно с первых минут выходит игрок или на замену. В футболе так складывается, что кто-то должен выходить на замену. На сегодняшний день есть конкуренция, особенно в середине поля. И то, что Стефан вышел со скамейки и усилил игру, я этому очень рад. Знаете, лидеры — это те люди, которые безумно верят в свои действия и в действия своей команды. Лидер — это тот, который не просто в раздевалке что-то говорит, а вызывает эмоции у других игроков. И такие игроки у нас есть. И сегодня я видел эту эмоцию, которую Артем вызвал у игроков, в том числе, когда сказал правильные слова в перерыве. Мы это все вместе обсудили, вышли на второй тайм и победили".

