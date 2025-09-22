16+
Для "Крыльев Советов" планируют построить академию у "Самара Арены" "Крылья Советов" уступили "Спартаку" - 1:2 Кристиан Бистрович: "Когда ты ведешь 2:0 и не можешь выиграть - это самая обидная ситуация" Заур Тедеев: "Забили те голы, которые мы выстраивали на протяжении всей недели, пока готовились к матчу" "Акрон" упустил победу над "Рубином" - 2:2

Футбол Спорт

Для "Крыльев Советов" планируют построить академию у "Самара Арены"

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" получит собственную академию около стадиона "Самара Арена", туда же с ул. Шушенской переедет клубная база. Об этом в интервью "Самарскому обозрению" рассказал вице-губернатор Дмитрий Яковлев.

Фото: Юлия Шехмаметьева

По его словам, стоит задача создать академию, аналогичную той, что есть у "Краснодара".

"Наша задача - создать что-то подобное. Чтобы появилась полноценная академия, где занимались бы футболисты 12 возрастов, от самых юных. И самое классное - это то, что она идеально "монтируется" с инфраструктурой вокруг "Самара Арены". Два футбольных поля там уже есть, они используются. Крытый футбольный манеж открыли в конце 2024 года. Мы еще планируем разместить в той же локации пятидесятиметровый бассейн. Мы нашли место, оптимальное для размещения академии "Крыльев" (дислокацию площадки в 9,5 га земли), и там реально поместить все что нужно", - рассказал Дмитрий Яковлев.

Планируется, что расходы на строительство академии и базы будут частично покрыты за счет продажи территории нынешней базы "Крыльев" на ул. Шушенской. "Создание подобного объекта потребует инвестиций в размере порядка 5-5,5 млрд рублей, примерно половину из них должна дать нам Шушенская", - пояснил вице-губернатор.

