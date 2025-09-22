Для "Крыльев Советов" планируют построить академию у "Самара Арены"

Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" получит собственную академию около стадиона "Самара Арена", туда же с ул. Шушенской переедет клубная база. Об этом в интервью "Самарскому обозрению" рассказал вице-губернатор Дмитрий Яковлев.
По его словам, стоит задача создать академию, аналогичную той, что есть у "Краснодара".
"Наша задача - создать что-то подобное. Чтобы появилась полноценная академия, где занимались бы футболисты 12 возрастов, от самых юных. И самое классное - это то, что она идеально "монтируется" с инфраструктурой вокруг "Самара Арены". Два футбольных поля там уже есть, они используются. Крытый футбольный манеж открыли в конце 2024 года. Мы еще планируем разместить в той же локации пятидесятиметровый бассейн. Мы нашли место, оптимальное для размещения академии "Крыльев" (дислокацию площадки в 9,5 га земли), и там реально поместить все что нужно", - рассказал Дмитрий Яковлев.
Планируется, что расходы на строительство академии и базы будут частично покрыты за счет продажи территории нынешней базы "Крыльев" на ул. Шушенской. "Создание подобного объекта потребует инвестиций в размере порядка 5-5,5 млрд рублей, примерно половину из них должна дать нам Шушенская", - пояснил вице-губернатор.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.