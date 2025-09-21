16+
Заур Тедеев: "Забили те голы, которые мы выстраивали на протяжении всей недели, пока готовились к матчу"

ТОЛЬЯТТИ. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После ничьей с "Рубином" (2:2) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев коротко прокомментировал игру своей команды.

"Скажем так, неприятный момент настал в этот час. Мы не ожидали, что со счета 2:0 можем дать возможность команде вернуться. Это неприятно. У нас было достаточное преимущество, мы смогли его реализовать в определенный момент, но в футболе нужно играть каждый эпизод, не проигрывать единоборства в простых ситуациях — это приблизило бы нас сегодня к победе. Два мяча — это достаточно весомое преимущество. Забили те голы, которые мы выстраивали на протяжении всей недели, пока готовились к матчу. А что касается действий в обороне: сегодня достаточно проигрывали единоборств у подступов к штрафной, из-за этого было много стандартных положений у соперника. Думаю, игра нападающего "Рубина" в тот момент к этому привела, а второй пропущенный мяч оказался неприятным, так как защитник не должен проигрывать такие единоборства", — закончил Тедеев.

Напомним, "Акрон" сыграл с "Рубином" 20 сентября на "Самара Солидарность Арене". Встреча завершилась со счетом 2:2.

