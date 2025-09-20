"Акрон" и "Рубин" сыграли вничью

В субботу, 20 сентября, в домашнем матче 9 тура МИР РПЛ "Акрон" вничью сыграл с казанским "Рубином", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Встреча команд прошла на "Самара Солидарность Арене".
У автозаводцев голами отличились Пестряков и Бистрович.
После девяти туров у "Акрона" семь очков. Следующий матч тольяттинцы проведут 27 сентября на выезде с "Ахматом".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.