"Акрон" и "Рубин" сыграли вничью

В субботу, 20 сентября, в домашнем матче 9 тура МИР РПЛ "Акрон" вничью сыграл с казанским "Рубином", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Встреча команд прошла на "Самара Солидарность Арене".

Фото: ФК "Акрон"