Бывший зампред правительства Самарской области возглавил компанию из Объединенной судостроительной корпорации

Бывший самарский вице-премьер Константин Пресняков стал топ-менеджером Объединенной судостроительной корпорации. Он возглавил крупное нижегородское судостроительное предприятие — ООО "Морские и нефтегазовые проекты", пишет "Самарское обозрение".
Компания не только обеспечивает заказами старейшую российскую судоверфь "Красное Сормово", но и с недавнего времени управляет машиностроительным заводом в Санкт-Петербурге, который под началом Преснякова будет создавать мощные двигатели для океанских танкеров.
Департамент информационных технологий и связи Самарской области (сейчас — министерство цифрового развития и связи) Константин Пресняков возглавлял в статусе вице-премьера почти пять лет. Свой пост он покинул в ноябре 2024 года. Уходя из самарского правительства, Константин Пресняков сообщил, что продолжит работу в крупной ИТ-компании в другом регионе страны. Этой компанией стало уральское АО "ИТ-Элемент29" (специализируется на разработке и внедрении информационных систем и развитии ИТ-инфраструктуры для промышленности), где Пресняков занял позицию заместителя директора. Там он проработал год.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", с 1 декабря 2025 г. он числится генеральным директором ООО "ГК "Морские и нефтегазовые проекты" (Группа МНП) в Нижнем Новгороде. Компания входит в состав группы предприятий АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) и осуществляет управление проектами в области судостроения. Группа МНП формирует портфель заказов нижегородской судоверфи "Красное Сормово", а верфь в свою очередь служит производственной базой группы.
