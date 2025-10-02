Игорь Осинькин: "Хотелось, чтобы мы играли лучше"

После поражения от "Крыльев Советов" (5:4 по пенальти, 3:3 в основное время) главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин прокомментировал исход встречи против своей бывшей команды.

"В составах у обеих команд было много изменений, отсюда вылезло несколько несыгранных моментов, которые превратились в голевые, а затем непосредственно в пропущенные или забитые мячи.

В целом, в плане самоотдачи, в плане того, что нам надо было каких-то ребят посмотреть, наиграть, оценить их готовность — матч для нас прошел вполне нормально. Пенальти, понятно — это лотерея. Один раз мы уже победили в домашнем матче перед своими зрителями в кубке, а сегодня самарцы порадовали болельщиков. Наверное, какая-то есть в этом закономерность, но хотелось, чтобы мы играли лучше", — ответил Осинькин.