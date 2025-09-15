Игорь Осинькин: "Я хорошие пять лет провел в Самаре"

После поражения от "Крыльев Советов" (2:0) главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин разобрал игру против своей бывшей команды, а также высказался о настрое подопечных перед матчем.

"Конечно, я хотел бы, чтобы мы играли лучше, сильнее. Сегодня провели вполне нормальные 60 минут — не могу сказать, что они были сверхкачественными. Но при нашем состоянии, с теми проблемами, с которыми мы столкнулись в формировании... После этого отрезка стали больше физически проседать, успели провести пару замен, но понимаем, что есть трудности со скамейкой. Получилось вот так. Еще чуть-чуть забеспокоила реакция на пропущенный гол, после этого должны были играть активнее", — поделился тренер южан.

Помимо этого Игорь Осинькин рассказал, как настраивал тренерский штаб и футболистов против своей бывшей команды: "Реваншистское настроение нужно тогда, когда мы обижены. Я хорошие пять лет провел в Самаре и с благодарностью их буду принимать, но сейчас я уже участник другого проекта и все сделаю для того, чтобы команда была конкурентоспособной. Мы будем очки выгрызать. По-своему мы должны настраиваться на каждый матч, потому что каждая игра, как суперфинал".