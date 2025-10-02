16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Заур Тедеев: "Понимаем, что нужно в первую очередь подготовиться к матчу чемпионата" Магомед Адиев: "Мы должны были в основное время заканчивать эту встречу" Игорь Осинькин: "Хотелось, чтобы мы играли лучше" "Акрон" в меньшинстве проиграл "Балтике" — 0:3 "Крылья Советов" переиграли "Сочи" в серии пенальти

Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Понимаем, что нужно в первую очередь подготовиться к матчу чемпионата"

КАЛИНИНГРАД. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После поражения от "Балтики" (0:3) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев пояснил, что пошло не так у команды в Калининграде.

"Безусловно, был тяжелый матч. Хочу поздравить "Балтику" с победой. Они сегодня ее больше заслужили, чем мы. Но по результату, по пропущенным мячам наверняка мы столько не заслуживали. Первый тайм был достаточно целостный с нашей стороны. Мы больше контролировали мяч, создали один очень хороший момент, когда Беншимол неудачно среагировал на передачу, которая пошла с фланговой зоны, он оказался перед воротами, но немножко не повезло. Затем тут же встречная атака, угловой и мы пропускаем.

Что касается второго тайма, мы понимали, что у нас матч уже вот-вот скоро, нам предстоит еще путь [...] минимум три с половиной часа полета, и у нас на один день меньше для подготовки к следующему матчу. Поэтому мы вынуждены были делать те замены и не давать играть некоторым футболистам, и даже некоторых вообще сюда не привезли. Понимаем, что нужно в первую очередь подготовиться к матчу чемпионата, поэтому мы и решили сделать сразу три замены в перерыве. Понятное дело, что это не тот случай, когда мы были недовольны теми футболистами, которых убрали, мы наоборот были ими довольны, поэтому и сняли их с игры.

Что касается удаления, считаю, что действие нашего игрока не было столь агрессивным, чтобы его наказывали желтой карточкой. Тем более это было его первое действие с мячом, и уже потом, по инерции поджав ноги, он попал в ногу игроку соперника. Судья должен был к борьбе относиться немножко одинаково, потому что градус единоборств был абсолютно разный, на мой взгляд. От этого, естественно, и счет 0:3. После этого было трудно играть вдесятером. "Балтика" навязывала вертикальный футбол и применяла очень много силовой борьбы. Да, это очень здорово, с одной стороны, но к этому надо быть готовым", — объяснил тренер тольяттинцев.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2