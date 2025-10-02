Заур Тедеев: "Понимаем, что нужно в первую очередь подготовиться к матчу чемпионата"

После поражения от "Балтики" (0:3) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев пояснил, что пошло не так у команды в Калининграде.

"Безусловно, был тяжелый матч. Хочу поздравить "Балтику" с победой. Они сегодня ее больше заслужили, чем мы. Но по результату, по пропущенным мячам наверняка мы столько не заслуживали. Первый тайм был достаточно целостный с нашей стороны. Мы больше контролировали мяч, создали один очень хороший момент, когда Беншимол неудачно среагировал на передачу, которая пошла с фланговой зоны, он оказался перед воротами, но немножко не повезло. Затем тут же встречная атака, угловой и мы пропускаем.

Что касается второго тайма, мы понимали, что у нас матч уже вот-вот скоро, нам предстоит еще путь [...] минимум три с половиной часа полета, и у нас на один день меньше для подготовки к следующему матчу. Поэтому мы вынуждены были делать те замены и не давать играть некоторым футболистам, и даже некоторых вообще сюда не привезли. Понимаем, что нужно в первую очередь подготовиться к матчу чемпионата, поэтому мы и решили сделать сразу три замены в перерыве. Понятное дело, что это не тот случай, когда мы были недовольны теми футболистами, которых убрали, мы наоборот были ими довольны, поэтому и сняли их с игры.

Что касается удаления, считаю, что действие нашего игрока не было столь агрессивным, чтобы его наказывали желтой карточкой. Тем более это было его первое действие с мячом, и уже потом, по инерции поджав ноги, он попал в ногу игроку соперника. Судья должен был к борьбе относиться немножко одинаково, потому что градус единоборств был абсолютно разный, на мой взгляд. От этого, естественно, и счет 0:3. После этого было трудно играть вдесятером. "Балтика" навязывала вертикальный футбол и применяла очень много силовой борьбы. Да, это очень здорово, с одной стороны, но к этому надо быть готовым", — объяснил тренер тольяттинцев.