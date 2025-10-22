16+
Футбол Спорт

"Акрон" покинул кубок России, проиграв ЦСКА — 2:3

МОСКВА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 21 октября, в Москве в рамках FONBET Кубка России тольяттинский "Акрон" уступил ЦСКА — 2:3.

Армейцы открыли счет на 45 минуте встречи, после передачи Поповича отличился Шуманьский. Взятие ворот проверяли на ВАР, так как в моменте мяч пересек линию аута, но главный арбитр указал на центр — 1:0.

На 65 минуте красно-черные сравняли счет, после видеопросмотра в ворота хозяев был назначен пенальти, к точке подошел Беншимол и развел Торопа и мяч по углам — 1:1. На 78 минуте действующий обладатель кубка вновь вышел вперед, Алеррандо отдал передачу на Кисляка и Матвей забил в ближний угол — 2:1.

Спустя 5 минут Круговой сделал прострел с левого фланга, который замкнул Алеррандо — 3:1. Уже на 98 минуте в ворота Торопа был назначен второй пенальти, бить пошел Беншимол и представитель Кабо-Верде сделал счет окончательным — 3:2.

"Акрон" закончил свое выступление в Пути РПЛ, заняв последнее место в группе D.

Следующий матч тольяттинцы проведут в Саранске 26 октября против московского "Локомотива".

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

