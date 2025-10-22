"Акрон" покинул кубок России, проиграв ЦСКА — 2:3

Во вторник, 21 октября, в Москве в рамках FONBET Кубка России тольяттинский "Акрон" уступил ЦСКА — 2:3.
Армейцы открыли счет на 45 минуте встречи, после передачи Поповича отличился Шуманьский. Взятие ворот проверяли на ВАР, так как в моменте мяч пересек линию аута, но главный арбитр указал на центр — 1:0.
На 65 минуте красно-черные сравняли счет, после видеопросмотра в ворота хозяев был назначен пенальти, к точке подошел Беншимол и развел Торопа и мяч по углам — 1:1. На 78 минуте действующий обладатель кубка вновь вышел вперед, Алеррандо отдал передачу на Кисляка и Матвей забил в ближний угол — 2:1.
Спустя 5 минут Круговой сделал прострел с левого фланга, который замкнул Алеррандо — 3:1. Уже на 98 минуте в ворота Торопа был назначен второй пенальти, бить пошел Беншимол и представитель Кабо-Верде сделал счет окончательным — 3:2.
"Акрон" закончил свое выступление в Пути РПЛ, заняв последнее место в группе D.
Следующий матч тольяттинцы проведут в Саранске 26 октября против московского "Локомотива".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.