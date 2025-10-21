16+
Футбол Спорт

"Крылья Советов" получат из бюджета Самарской области 3,8 млрд рублей

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Правительство Самарской области предусмотрело выделение субсидий спортивным клубам региона. Цифры прописаны в проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, который сейчас находится на рассмотрении губдумы.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"
Согласована стратегия развития "Крыльев Советов" на три года
Стратегия развития футбольного клуба "Крылья Советов" на ближайшие три года включает в себя сокращение бюджетного финансирования, увеличение в команде числа воспитанников самарских футбольных школ и рост посещаемости матчей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Самую большую сумму получит Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области. В 2026–2028 годах ему будут выделять по 1,27 млрд рублей.

Из документа следует, что средства должны быть направлены "на осуществление деятельности в части поддержки и (или) развития профессионального спортивного клуба". Речь идет о "Крыльях Советов".

Также в 2026–2028 годах областные власти выделят субсидии:

  • хоккейному клубу "Лада" — по 700 млн рублей ежегодно;
  • баскетбольному клубу "Самара" — по 320 млн рублей;
  • волейбольному клубу "Нова" — по 130 млн рублей;
  • гандбольному клубу "Лада" — по 130 млн рублей;
  • хоккейному клубу "ЦСК ВВС" — по 100 млн рублей.

Финансирование "Крыльев Советов" всегда вызывало немало полемики как среди депутатов губдумы, так и среди населения. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщал, что из бюджета клубу выделяли 1,5 млрд рублей, и сообщал о сокращении суммы в 2025 году до 800 млн рублей. Освободившиеся средства планировалось направить на поддержку технологического предпринимательства.

При этом у "Крыльев Советов" остается огромный долг перед "Ростехом". В суде клубу не удалось его оспорить.

