"Крылья Советов" получат из бюджета Самарской области 3,8 млрд рублей

Правительство Самарской области предусмотрело выделение субсидий спортивным клубам региона. Цифры прописаны в проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, который сейчас находится на рассмотрении губдумы.
Самую большую сумму получит Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области. В 2026–2028 годах ему будут выделять по 1,27 млрд рублей.
Из документа следует, что средства должны быть направлены "на осуществление деятельности в части поддержки и (или) развития профессионального спортивного клуба". Речь идет о "Крыльях Советов".
Также в 2026–2028 годах областные власти выделят субсидии:
- хоккейному клубу "Лада" — по 700 млн рублей ежегодно;
- баскетбольному клубу "Самара" — по 320 млн рублей;
- волейбольному клубу "Нова" — по 130 млн рублей;
- гандбольному клубу "Лада" — по 130 млн рублей;
- хоккейному клубу "ЦСК ВВС" — по 100 млн рублей.
Финансирование "Крыльев Советов" всегда вызывало немало полемики как среди депутатов губдумы, так и среди населения. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщал, что из бюджета клубу выделяли 1,5 млрд рублей, и сообщал о сокращении суммы в 2025 году до 800 млн рублей. Освободившиеся средства планировалось направить на поддержку технологического предпринимательства.
При этом у "Крыльев Советов" остается огромный долг перед "Ростехом". В суде клубу не удалось его оспорить.
