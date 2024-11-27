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Футбол Спорт

Согласована стратегия развития "Крыльев Советов" на три года

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Стратегия развития футбольного клуба "Крылья Советов" на ближайшие три года включает в себя сокращение бюджетного финансирования, увеличение в команде числа воспитанников самарских футбольных школ и рост посещаемости матчей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Мы сегодня согласовали для себя оптимальную концепцию стратегия развития ФК "Крылья Советов" на ближайшие три года. Это пять пунктов. Команда должна стабильно находиться в восьмерке, и это значит шестая-восьмая уверенно. Через три года в команде должно появиться три представителя самарского футбола - выходцев из "Академии футбола "Крылья Советов", "Акрон - Академия футбола им. Юрия Коноплева" (...) Посещаемость самарского стадиона должна достигнуть 30 тыс. зрителей, так как сейчас в пике - почти 14 тыс. человек", - приводит слова губернатора "Интерфакс".

Глава региона, также сообщил, что планируется последовательно перенаправлять бюджетные средства с поддержки профессионального спорта на массовый.

"Задача - вплоть до нуля минимизировать наше участие во всех профессиональных командах. Где-то это абсолютно невозможно, преждевременно, но в трехлетней стратегии мы хотим свести бюджетную компоненту в ФК "Крылья Советов" до 20%. Остальные предоставим нашим партнерам, которые появятся, когда увидят, что команда меняется и в подходах управления, и в подходах игры", - отметил он.

Вячеслав Федорищев уточнил, что на следующий сезон финансирование "Крыльев" из бюжета региона  сократится на 800 млн рублей.

"Рассчитываем, что сильные партнеры, которые будут разделять ценности клуба, заместят. Общий бюджет обсуждали порядка 2,3 млрд рублей, если сложить все обязательства, которые были накоплены за предыдущие периоды", - сказал губернатор.

Напомним, накануне Вячеслав Федорищев сделал громкое заявление о системе коррупции в судейском корпусе российского футбола.

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