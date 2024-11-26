Вячеслав Федорищев заявил о системе коррупции в футбольном судействе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев разоблачил систему коррупции в судейском сообществе российского футбола. Видео с громким заявлением он выложил в своем телеграм-канале. По его словам, емкость этого "рынка" может составлять около 500 млн руб. в год.

Судя по видео, заявление прозвучало на заседании комиссии Госсовета по развитию физической культуры и спорта. Глава региона обратился, в частности, к секретарю Государственного совета РФ Алексею Дюмину и министру спорта Михаилу Дегтяреву.

По словам губернатора, о проблеме он узнал, когда один из функционеров клуба "Крылья Советов" сообщил ему о некоем долге в 36 млн рублей. В процессе разговора выяснилось, что деньги предназначены "неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола".

"Сразу хочу сказать, что это моя личная инициатива. Провел аналитическую работу. Что я увидел? Первое - к сожалению, в судейском корпусе, где работают замечательные профессионалы, сильные и очень уважаемые эксперты, до сих пор есть те люди, которые его дискредитируют, занимаясь коррупцией. Второе - судя по всему, эта система работает последние годы и мы с ней все условно согласились", - отметил Вячеслав Федорищев.

Он подчеркнул, что речь идет об отдельных людях, а не обо всех судьях, но при этом назвал явление системным: "Я знаю, что во многих командах есть соответствующие люди, которые, организуя это, имеют тоже некую квазикоррупционную составляющую в прибыли, а значит эти клубы тоже активные участники этого процесса. При этом еще раз, извините пожалуйста, это бюджет Российской Федерации, наших налогоплательщиков".

Глава региона предложил прекратить финансирование таких теневых схем. При этом отметил, что необходимо выступить единым фронтом - губернаторам регионов, которые выделяют бюджетные средства на футбольные клубы, и компаниям, выступающих их спонсорами.

"Я знаю, что эта система сложная, и что один в поле не воин. Если один подниму этот флаг, то, наверное, я с ним далеко не дойду. И пострадаю не я лично, как губернатор, а пострадает целая команда, которая играет в премьер-лиге, легендарная команда, которой мы очень гордимся - "Крылья Советов" на поле будут заслуживать, как иногда бывало с командами, которые поднимали голос на эту тему и не побеждали", - сказал Вячеслав Федорищев.

Сэкономленные таким образом средства он предложил направить на поддержку участников СВО.