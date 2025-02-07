У "Крыльев Советов" заберут 10% бюджетных средств в пользу технологических предпринимателей

Власти Самарской области перераспределят 10% бюджетных средств, направлявшихся на содержание футбольных "Крыльев Советов", на поддержку технологического предпринимательства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

По его словам, в регионе будет создан Фонд поддержки технологического предпринимательства.

"Грантовую помощь будем оказывать на бюджетные средства, которые перераспределим с футбольного клуба "Крылья Советов" на науку. Идею предложили сегодня наши уважаемые ученые. Попросили дать 1% от объема бюджетных средств, направляемых в клуб. На совете по науке и высшему образованию, который прошел после, приняли другое решение — 10%", - написал губернатор.

Напомним, в ноябре Вячеслав Федорищев заявлял, что финансирование "Крыльев" из регионального бюджета сократится на 800 млн руб. в 2025 году. Он выражал надежду, что эти средства заместят партнеры клуба. Ранее он сообщал, что бюджетное финансирование клуба превышает 1,5 млрд рублей. Общий бюджет клуба составляет около 2,3 млрд рублей.