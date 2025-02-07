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Губернатор Власть и политика

У "Крыльев Советов" заберут 10% бюджетных средств в пользу технологических предпринимателей

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Власти Самарской области перераспределят 10% бюджетных средств, направлявшихся на содержание футбольных "Крыльев Советов", на поддержку технологического предпринимательства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

По его словам, в регионе будет создан Фонд поддержки технологического предпринимательства.

"Грантовую помощь будем оказывать на бюджетные средства, которые перераспределим с футбольного клуба "Крылья Советов" на науку. Идею предложили сегодня наши уважаемые ученые. Попросили дать 1% от объема бюджетных средств, направляемых в клуб. На совете по науке и высшему образованию, который прошел после, приняли другое решение — 10%", - написал губернатор.

Напомним, в ноябре Вячеслав Федорищев заявлял, что финансирование "Крыльев" из регионального бюджета сократится на 800 млн руб. в 2025 году. Он выражал надежду, что эти средства заместят партнеры клуба. Ранее он сообщал, что бюджетное финансирование клуба превышает 1,5 млрд рублей. Общий бюджет клуба составляет около 2,3 млрд рублей.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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