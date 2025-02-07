У "Крыльев Советов" заберут 10% бюджетных средств в пользу технологических предпринимателей

Власти Самарской области перераспределят 10% бюджетных средств, направлявшихся на содержание футбольных "Крыльев Советов", на поддержку технологического предпринимательства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
По его словам, в регионе будет создан Фонд поддержки технологического предпринимательства.
"Грантовую помощь будем оказывать на бюджетные средства, которые перераспределим с футбольного клуба "Крылья Советов" на науку. Идею предложили сегодня наши уважаемые ученые. Попросили дать 1% от объема бюджетных средств, направляемых в клуб. На совете по науке и высшему образованию, который прошел после, приняли другое решение — 10%", - написал губернатор.
Напомним, в ноябре Вячеслав Федорищев заявлял, что финансирование "Крыльев" из регионального бюджета сократится на 800 млн руб. в 2025 году. Он выражал надежду, что эти средства заместят партнеры клуба. Ранее он сообщал, что бюджетное финансирование клуба превышает 1,5 млрд рублей. Общий бюджет клуба составляет около 2,3 млрд рублей.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.