Футбол Спорт

Михайло Баньяц: "На самом деле без разницы, с кем играть"

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После победы над "Сочи" (5:4 по пенальти, 3:3 в основное время) сербский полузащитник "Крыльев Советов" Михайло Баньяц подвел итог встречи и высказался о моменте с пенальти.

— Хорошо, что выиграли по пенальти. Я думаю, что мы должны раньше забивать наши моменты. У нас было парочку хороших подходов во втором тайме, много не реализовали, и потом "Сочи" сравнял счет — 3:3. Но в целом можно сказать хорошо, что забрали два очка и выиграли.

— Как-то с Романом Евгением шутили на тему его ошибки, которая стала ключевой, и его моментального гола потом. Роман, мы знаем, юморист в команде, много шутит. Может быть, как-то вы в ответ его подкололи?

— Еще не поговорили, посмотрели только на момент с пенальти. Думаю, игрок "Сочи" сделал два шага, потом упал, и судья свистнул и указал на точку. 

— Бытует мнение, что команда слишком много пропускает после ошибок в обороне. Как от этого можно избавляться? 

— Конечно, мы не должны допускать столько ошибок. Без разницы, где они сделаны — в обороне, в центре поля или в атаке. Мы все вместе играем. Постараемся на тренировках над этим поработать, убрать. 

— Команда сейчас находится на втором месте и в случае выхода попадает на "Зенит". Как ты считаешь, где лучше двигаться - по верхней сетке, где два матча, или в Пути регионов, где нет права на ошибку? 

— На самом деле без разницы, с кем играть, нужно просто пройти как можно дальше в кубке.

