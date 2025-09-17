"Крылья Советов" не смогли переиграть "Краснодар" — 1:2

В среду, 17 сентября, в Самаре в четвертом туре FONBET Кубка России зелено-бело-синие проиграли подопечным Мурада Мусаева — 1:2.

Гости открыли счет на 16 минуте, Батчи отдал в центр, Перрен отборолся и скинул на Козлова, и Данила пробил точно в ближний угол — 0:1.

На 62 минуте "быки" увеличили преимущество после серии рикошетов у штрафной Кокарева, Кордоба отдал на Аугусто, и бразилец зарядил под перекладину — 0:2.

В концовке тайма хозяева смогли отыграть один мяч, после подачи с углового — Игнатенко сделал скидку на Божина, и защитник забил головой — 1:2. В оставшееся время самарцы пытались организовать второй гол, но создать опасных моментов не смогли.

Следующую игру самарцы проведут в Москве, 21 сентября против "Спартака".