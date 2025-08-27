"Крылья Советов" обыграли московское "Динамо" по пенальти

В третьем туре группового этапа FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московское "Динамо".

Основное время матча завершилось вничью — 0:0, и победитель определился в серии пенальти.

Сильнее оказались "Крылья Советов" — 5:4: 0:1 Скопинцев, 1:1 Солдатенков, 1:2 Фомин, 2:2 Сутормин, 2:3 Сергеев, 3:3 Ахметов, 3:3 Маричаль (вратарь), 4:3 Марин, 4:4 Бителло, 5:4 Печенин.

В следующем матче "Крылья Советов" в Москве встречаются с "Локомотивом". Игра 7 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 31 августа, в 16:45.