"Крылья Советов" обыграли московское "Динамо" по пенальти

В третьем туре группового этапа FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московское "Динамо".
Основное время матча завершилось вничью — 0:0, и победитель определился в серии пенальти.
Сильнее оказались "Крылья Советов" — 5:4: 0:1 Скопинцев, 1:1 Солдатенков, 1:2 Фомин, 2:2 Сутормин, 2:3 Сергеев, 3:3 Ахметов, 3:3 Маричаль (вратарь), 4:3 Марин, 4:4 Бителло, 5:4 Печенин.
В следующем матче "Крылья Советов" в Москве встречаются с "Локомотивом". Игра 7 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 31 августа, в 16:45.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.