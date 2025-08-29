Агент Адольфо Гайча прокомментировал возможность перехода форварда в "Крылья Советов"

Пабло Каро, агент аргентинского форварда ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал возможный переход своего клиента в "Крылья Советов", сообщает euro-football.ru.
Ранее появилась информация о том, что самарский коллектив арендует 26-летнего нападающего у "армейцев".
"Да, если все будет хорошо, то мы сегодня вылетаем в Самару", — заявил агент накануне в эксклюзивном комментарии для сетевого изданию.
ЦСКА приобрел Гайча в 2020 году. Однако за все время он провел в составе "армейцев" всего 39 игр, в которых забил три мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи. Трудовой договор Гайча с ЦСКА рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,4 млн евро.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.