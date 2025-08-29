Агент Адольфо Гайча прокомментировал возможность перехода форварда в "Крылья Советов"

Пабло Каро, агент аргентинского форварда ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал возможный переход своего клиента в "Крылья Советов", сообщает euro-football.ru.

Ранее появилась информация о том, что самарский коллектив арендует 26-летнего нападающего у "армейцев".

"Да, если все будет хорошо, то мы сегодня вылетаем в Самару", — заявил агент накануне в эксклюзивном комментарии для сетевого изданию.

ЦСКА приобрел Гайча в 2020 году. Однако за все время он провел в составе "армейцев" всего 39 игр, в которых забил три мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи. Трудовой договор Гайча с ЦСКА рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,4 млн евро.