16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Заур Тедеев: "Понимаем, что нужно в первую очередь подготовиться к матчу чемпионата" Магомед Адиев: "Мы должны были в основное время заканчивать эту встречу" Игорь Осинькин: "Хотелось, чтобы мы играли лучше" "Акрон" в меньшинстве проиграл "Балтике" — 0:3 "Крылья Советов" переиграли "Сочи" в серии пенальти

Футбол Спорт

"Акрон" в меньшинстве проиграл "Балтике" — 0:3

КАЛИНИНГРАД. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 1 октября, в Калининграде, в матче пятого тура Кубка России "Акрон" крупно уступил "Балтике" — 0:3.

Хозяева вышли вперед на 33 минуте, после подачи Мурида с углового отличился Оффор — 1:0.

В середине второго тайма Йенне пробил с центра штрафной, Тереховский отразил мяч, а Гассама был первым на добивании и удвоил преимущество балтийцев — 2:0.

На 69 минуте тольяттинцы остались вдесятером, за грубый подкат вторую желтую получил Попенков.

Точку поставили хозяева на 4 минуте компенсированного времени. Йенне разогнал атаку по центру, отдал в штрафную на Ковалёва, которому после обводки не удалось нанести удар, однако мяч принял Тентон и с левой пробил в угол ворот — 0:3.

Следующую игру красно-черные проведут в Самаре 4 октября против "Зенита".

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2