"Акрон" в меньшинстве проиграл "Балтике" — 0:3

В среду, 1 октября, в Калининграде, в матче пятого тура Кубка России "Акрон" крупно уступил "Балтике" — 0:3.
Хозяева вышли вперед на 33 минуте, после подачи Мурида с углового отличился Оффор — 1:0.
В середине второго тайма Йенне пробил с центра штрафной, Тереховский отразил мяч, а Гассама был первым на добивании и удвоил преимущество балтийцев — 2:0.
На 69 минуте тольяттинцы остались вдесятером, за грубый подкат вторую желтую получил Попенков.
Точку поставили хозяева на 4 минуте компенсированного времени. Йенне разогнал атаку по центру, отдал в штрафную на Ковалёва, которому после обводки не удалось нанести удар, однако мяч принял Тентон и с левой пробил в угол ворот — 0:3.
Следующую игру красно-черные проведут в Самаре 4 октября против "Зенита".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.