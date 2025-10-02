В Самарской области открыли новый производственный комплекс по выпуску внутрискважинного оборудования для нефтегазодобычи

Самарская область демонстрирует активное развитие промышленности, подтверждением чему является значительная поддержка со стороны федерального Фонда развития промышленности (ФРП). С 2015 года ФРП поддержал 55 проектов предприятий региона на общую сумму более 29,3 млрд рублей. Только в 2025 году было одобрено финансирование 10 проектов на сумму 6,8 млрд рублей.

Одним из примеров эффективной поддержки является запуск нового производственного комплекса в Самарской области, специализирующегося на выпуске внутрискважинного оборудования для нефтегазодобычи.

Реализованный Самарской "Металлургической алюминиевой компанией" ("МАК", группа "ПП Флагман") проект получил льготный заем в размере 123,5 млн рублей от ФРП по программе "Проекты развития". Общий объем инвестиций в создание комплекса превысил 328 млн рублей.

Мощности нового производственного комплекса позволят выпускать ежегодно до 96 тыс. единиц скважинных центраторов, до 720 комплектов поплавкового оборудования и до 6 тыс. фланцев. Локализация продукции составляет 100%. В производстве используется российское сырье — стальные листы, прутки, круги, трубы и проволока.

Заказчики продукции — российские газонефтесервисные компании, обеспечивающие геологоразведочное, нефтяное и газовое бурение. В том числе сервисные подразделения "Роснефти", "Зарубежнефти", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза", "Татнефти" и других.

"С учетом санкционного давления, ухода из России зарубежных сервисных компаний и необходимости освоения трудноизвлекаемых запасов нефти и газа прогнозируется рост спроса на современное технологическое оборудование в топливно-энергетическом комплексе. В связи с этим мы, благодаря поддержке Минпромторга России, Фонда развития промышленности и региональных властей, в сжатые сроки организовали импортозамещающее производство нефтегазового оборудования", — говорит генеральный директор ООО "Металлургическая алюминиевая компания" Дарья Пыряева.

Скважинный центратор — это опорно-центрирующее устройство, используемое при бурении скважины для добычи нефти или газа. Такие устройства устанавливают на бурильную колонну либо на действующий в забое двигатель, направляя их в нужную сторону. Это позволяет выпрямить ось скважинного ствола, а при необходимости даже изменить направление скважины.

Для обеспечения оптимальных условий при изоляции и укреплении стенок ствола скважины используется комплекс технологической оснастки обсадных колонн, в составе которого используют поплавковое оборудование — колонные башмаки и обратные клапаны. Такое оборудование предотвращает обратный переток технологической жидкости при бурении, выдерживая перепад давления до 25 МПа, обеспечивая направление обсадной колонны по стволу скважины и защищая ее от повреждения при спуске.

Фланец — это металлическая деталь различной геометрической формы, используемая в трубопроводной арматуре для герметичного и прочного присоединения элементов трубопроводов друг к другу и к специальным машинам, аппаратам, насосным станциям.

"Фонд развития промышленности является ключевым инструментом для модернизации российской промышленности и достижения импортозамещения. Благодаря доступу к льготному финансированию, которое предоставляет ФРП, наши предприятия могут запускать производства уникальных отечественных продуктов, не уступающих передовым международным разработкам. Мы видим, что программы ФРП, такие как "Проекты развития", "Комплектующие изделия", "Автокомпоненты", "Лизинг", "Производительность труда" и "Маркировка товаров", позволяют стимулировать приток инвестиций в реальный сектор экономики и повышать конкурентоспособность региональных предприятий", — подчеркивает министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Развитие нефтегазового сектора является абсолютным приоритетом социально-экономического развития Самарской области, подчеркивает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона как председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" работает над расширением государственных мер поддержки промышленных предприятий.

"Взаимодействие с Фондом развития промышленности у нас налажено очень хорошо. Мы видим, что институт развития действительно помогает. Уверен, мы найдем возможности для расширения нашего сотрудничества", — говорит глава региона.