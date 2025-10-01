16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре хотят построить 4 двухуровневые развязки В Самарской области определили победительницу программы "Мама — предприниматель" Развитие с господдержкой: как маленькая компания из Безенчукского района стала крупнейшим производителем филамента в России В Самарской области открыли новый производственный комплекс по выпуску внутрискважинного оборудования для нефтегазодобычи В Екатеринбурге на технологической конференции обсудят будущее российского ИТ-рынка

Экономика и бизнес

"Тольяттиазот" определил победителей конкурса "Химия добра"

ТОЛЬЯТТИ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 184
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Тольяттиазот" подвел итоги VIII этапа конкурса общественных инициатив "Химия добра". Грантовые средства от предприятия получат 10 организаций г. о. Тольятти и Самарской области. Общий размер финансирования составит 3 млн рублей.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Концепция программы "Химия добра", которая действует с 2019 года, заключается в поддержке социально значимых инициатив по решению актуальных проблем и развитию социальной среды в регионе присутствия компании. За время существования грантового конкурса при поддержке ТОАЗа было реализовано более 80 проектов на сумму свыше 16 млн рублей.

В рамках восьмого этапа "Химии добра" было рассмотрено 30 заявок благотворительных фондов, некоммерческих и муниципальных бюджетных организаций, а также территориальных общественных самоуправлений. Очная защита проектов проходила в течение двух дней, предоставив возможность авторам проекта презентовать свои идеи членам экспертного совета. Оценивала конкурсантов комиссия, состоящая из представителей администрации города Тольятти и руководства ТОАЗа.

Среди победителей инициативы в области образования, благоустройства, культуры, спорта и формирования семейных ценностей. Так, поддержку предприятия получат городские библиотеки, проекты которых направлены на развитие читательской грамотности и пробуждение интереса к естественным наукам у детей. В селе Зеленовка Ставропольского муниципального района грант "Тольяттиазота" получит местная школа, чтобы создать мобильный актовый зал для проведения культурно-массовых мероприятий на территории учреждения и всего населенного пункта.

В числе грантополучателей — инициатива, объединяющая укрепление традиционных ценностей и пропаганду здорового образа жизни. Это идея семейного спортивного клуба в микрорайоне Шлюзовой "Мы — семьЯ мечТЫ", направленная на занятия физической культурой вместе с родителями. Еще один проект, связанный с совместным досугом всей семьи, сфокусирован на ранней профориентации — развитию навыков прикладного творчества планируют обучать в клубе "Дочки — матери" досугового центра "Русич". 

Спортивное направление "Химии добра" включает в себя проекты по популяризации фехтования для подростков с ограниченными возможностями здоровья и массовых занятий по такому олимпийскому виду спорта, как прыжки на батуте.

Конкурсная комиссия также отметила инициативы территориальных общественных самоуправлений по благоустройству территорий. В основе проектов "Чистота — залог здоровья" и "Встречаем гостей достойно" — экологическая деятельность, а также создание комфортного и привлекательного городского пространства.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ": "Конкурс "Химия добра" стал визитной карточкой "Тольяттиазота" для всего Ставропольского района Самарской области. Только за последние два года существования программы гранты компании получили участники из Жигулевска, села Пискалы, Усолье, поселка Луначарский, а в этом году к нам присоединилось село Зеленовка. Чтобы оценить каждый проект по достоинству, мы пригласили экспертов, которые знают особенности и реальное положение дел в муниципальных учреждениях и общественных организациях области. Проекты оценивались членами жюри по критериям, включающим социальную значимость, широту охвата и возможность дальнейшего развития и масштабирования. Все для того, чтобы "Химия добра" оставалась уникальным местом, где рождаются идеи для развития нашего региона".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2