"Тольяттиазот" определил победителей конкурса "Химия добра"

"Тольяттиазот" подвел итоги VIII этапа конкурса общественных инициатив "Химия добра". Грантовые средства от предприятия получат 10 организаций г. о. Тольятти и Самарской области. Общий размер финансирования составит 3 млн рублей.

Концепция программы "Химия добра", которая действует с 2019 года, заключается в поддержке социально значимых инициатив по решению актуальных проблем и развитию социальной среды в регионе присутствия компании. За время существования грантового конкурса при поддержке ТОАЗа было реализовано более 80 проектов на сумму свыше 16 млн рублей.

В рамках восьмого этапа "Химии добра" было рассмотрено 30 заявок благотворительных фондов, некоммерческих и муниципальных бюджетных организаций, а также территориальных общественных самоуправлений. Очная защита проектов проходила в течение двух дней, предоставив возможность авторам проекта презентовать свои идеи членам экспертного совета. Оценивала конкурсантов комиссия, состоящая из представителей администрации города Тольятти и руководства ТОАЗа.

Среди победителей инициативы в области образования, благоустройства, культуры, спорта и формирования семейных ценностей. Так, поддержку предприятия получат городские библиотеки, проекты которых направлены на развитие читательской грамотности и пробуждение интереса к естественным наукам у детей. В селе Зеленовка Ставропольского муниципального района грант "Тольяттиазота" получит местная школа, чтобы создать мобильный актовый зал для проведения культурно-массовых мероприятий на территории учреждения и всего населенного пункта.

В числе грантополучателей — инициатива, объединяющая укрепление традиционных ценностей и пропаганду здорового образа жизни. Это идея семейного спортивного клуба в микрорайоне Шлюзовой "Мы — семьЯ мечТЫ", направленная на занятия физической культурой вместе с родителями. Еще один проект, связанный с совместным досугом всей семьи, сфокусирован на ранней профориентации — развитию навыков прикладного творчества планируют обучать в клубе "Дочки — матери" досугового центра "Русич".

Спортивное направление "Химии добра" включает в себя проекты по популяризации фехтования для подростков с ограниченными возможностями здоровья и массовых занятий по такому олимпийскому виду спорта, как прыжки на батуте.

Конкурсная комиссия также отметила инициативы территориальных общественных самоуправлений по благоустройству территорий. В основе проектов "Чистота — залог здоровья" и "Встречаем гостей достойно" — экологическая деятельность, а также создание комфортного и привлекательного городского пространства.