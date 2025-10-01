"Тольяттиазот" определил победителей конкурса "Химия добра"

"Тольяттиазот" подвел итоги VIII этапа конкурса общественных инициатив "Химия добра". Грантовые средства от предприятия получат 10 организаций г. о. Тольятти и Самарской области. Общий размер финансирования составит 3 млн рублей.
Концепция программы "Химия добра", которая действует с 2019 года, заключается в поддержке социально значимых инициатив по решению актуальных проблем и развитию социальной среды в регионе присутствия компании. За время существования грантового конкурса при поддержке ТОАЗа было реализовано более 80 проектов на сумму свыше 16 млн рублей.
В рамках восьмого этапа "Химии добра" было рассмотрено 30 заявок благотворительных фондов, некоммерческих и муниципальных бюджетных организаций, а также территориальных общественных самоуправлений. Очная защита проектов проходила в течение двух дней, предоставив возможность авторам проекта презентовать свои идеи членам экспертного совета. Оценивала конкурсантов комиссия, состоящая из представителей администрации города Тольятти и руководства ТОАЗа.
Среди победителей инициативы в области образования, благоустройства, культуры, спорта и формирования семейных ценностей. Так, поддержку предприятия получат городские библиотеки, проекты которых направлены на развитие читательской грамотности и пробуждение интереса к естественным наукам у детей. В селе Зеленовка Ставропольского муниципального района грант "Тольяттиазота" получит местная школа, чтобы создать мобильный актовый зал для проведения культурно-массовых мероприятий на территории учреждения и всего населенного пункта.
В числе грантополучателей — инициатива, объединяющая укрепление традиционных ценностей и пропаганду здорового образа жизни. Это идея семейного спортивного клуба в микрорайоне Шлюзовой "Мы — семьЯ мечТЫ", направленная на занятия физической культурой вместе с родителями. Еще один проект, связанный с совместным досугом всей семьи, сфокусирован на ранней профориентации — развитию навыков прикладного творчества планируют обучать в клубе "Дочки — матери" досугового центра "Русич".
Спортивное направление "Химии добра" включает в себя проекты по популяризации фехтования для подростков с ограниченными возможностями здоровья и массовых занятий по такому олимпийскому виду спорта, как прыжки на батуте.
Конкурсная комиссия также отметила инициативы территориальных общественных самоуправлений по благоустройству территорий. В основе проектов "Чистота — залог здоровья" и "Встречаем гостей достойно" — экологическая деятельность, а также создание комфортного и привлекательного городского пространства.
Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ": "Конкурс "Химия добра" стал визитной карточкой "Тольяттиазота" для всего Ставропольского района Самарской области. Только за последние два года существования программы гранты компании получили участники из Жигулевска, села Пискалы, Усолье, поселка Луначарский, а в этом году к нам присоединилось село Зеленовка. Чтобы оценить каждый проект по достоинству, мы пригласили экспертов, которые знают особенности и реальное положение дел в муниципальных учреждениях и общественных организациях области. Проекты оценивались членами жюри по критериям, включающим социальную значимость, широту охвата и возможность дальнейшего развития и масштабирования. Все для того, чтобы "Химия добра" оставалась уникальным местом, где рождаются идеи для развития нашего региона".
