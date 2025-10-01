16+
Муниципалитеты Экономическая политика

Мэрия Тольятти хочет занять у банков 1,5 млрд рублей

ТОЛЬЯТТИ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мэрия Тольятти объявила торги на предоставление трех кредитных линии с лимитом 500 млн руб. каждая. Горадминистрация готова прокредитоваться по ставке в 20,5% годовых - начальная (максимальная) цена контракта по каждому из лотов установлена в 102,5 млн рублей.

Средства мэрия планирует использовать с 22 декабря 2025 г. по 21 декабря 2026 года. Их планируется направить "на финансирование дефицита бюджета, а также для погашения долговых обязательств, пополнение остатков средств на счете бюджета городского округа Тольятти в течение финансового года".

Заявки по одному из лотов будут приниматься до 8 октября, по еще двум - до 10 октября. Итоги будут подведены, соответственно, 10 и 14 октября.

Строительство парка в Тольятти в честь 50-летия выпуска первого ВАЗа оценивается в 300 млн рублей

Проект ООО "Аквалайн" по созданию искусственного земельного участка на стрелке рек Волга и Сок не прошел проверку прокуратуры

Жителям поселка Яблоневый Красноярского района провели газ

