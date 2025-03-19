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Мэрия Самары требует снести коттеджи для VIP-персон на Первой просеке

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары подала иск в суд о сносе объектов незавершенного строительства на 1-й просеке. Коттеджи принадлежат ООО "Хорс", подконтрольное бывшему судье Александру Ефанову.

Фото: pkk.rosreestr.ru

Александр Ефанов возглавлял Шестой кассационный суд с 2018 по май 2023 г., когда его лишили полномочий в результате уголовного дела об отчуждении земельных участков на Проране и 1-й просеке. Территории в элитных районах Самары приватизировали через подконтрольные экс-судье фирмы — ООО "Хорс" и ООО "Эра". 

В 2023 г. Генпрокуратура в суде оспорила незаконное отчуждение земель на 1-й просеке и вернула их в государственную собственность. Участки оценивали более чем в 1 млрд рублей. "Хорс" они достались за 14,3 млн рублей.

В 2008 г. земли общей площадью более 38 тыс. кв. м были предоставлены ООО "Славичстрой" в аренду на пять лет для строительства дома отдыха. Компания входила в ГК "Уран" и занималась строительством здания Шестого кассационного суда. Впоследствии "Славичстрой" обанкротился, не успев достроить объект.

В 2012 г. права аренды участков у банкрота приобрело ООО "Хорс". В 2014 и 2016 г. глава Самары выдал компании разрешение на строительство 21 и 12 гостевых домов, соответственно. В 2016 г. "Хорс" получил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта "Дом отдыха", в котором отражено фактическое наличие 12 гостевых домов для VIP-персон, восемь из них были трехэтажными. На деле же фирма построила лишь шесть коттеджей и два фундамента.

В апреле 2024 г. "Хорс" объявил о самоликвидации. В феврале 2025 г. администрация Самары обратилась в арбитражный суд с требованием снести коттеджи на 1-й просеке. Пока рассматривается иск властей, суд запретил любые регистрационные действия в отношении компании. В марте "Хорс" заявил о намерении признать себя банкротом. 

В то же время суд Самарского района рассматривает уголовное дело в отношении директора компании Дмитрия Полянского. В основу обвинения легли события незаконного отчуждения земель на 1-й просеке.

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Князева Камилия 22 марта 2017 12:41 Реконструкцию четвертой очереди набережной Самары выполнит "Автодоринжиниринг"

Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????

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