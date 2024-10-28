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Строительство Строительство и недвижимость

Самарские борцы провели совместные сборы с китайскими коллегами

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На днях из Китая вернулись самарские борцы — на совместных сборах они были спарринг партнерами членов сборной Китая по греко-римской борьбе. Все они оттачивали свои спортивные навыки в Самаре, в том числе на турнире по греко-римской борьбе среди юношей памяти заслуженного строителя И. А. Найвальта, бессменным генеральным спонсором которого является ГК "Волгатрансстрой".

Фото: предоставлено ГК "Волгатрансстрой" Илья Саранцев

Среди них: Павел Белкин (МСМК, победитель Первенств России, Европы и борцовской лиги Поддубного), Абдул Манафов (МС, призер Первенства России) и Камиль Ахметвалеев (МС, призер Первенства России, победитель среди студентов Всероссийской Универсиады) — теперь самарские спортсмены получили колоссальный опыт на сборах в Китае.

В мае этого года в Самаре прошел Международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей памяти Игоря Найвальта "Новая высота". В нем приняли участие 10 иностранных государств. Присутствовала на соревнованиях и китайская делегация из спортивных менеджеров, которая из-за трагичных событий в Крокус Сити Холл юных спортсменов везти побоялась.

По итогам соревнований китайские спортивные чиновники доложили, что турнир прошел на уровне взрослых международных соревнований, как по спортивной части, так и по безопасности спортсменов.

И спустя месяц после Международного турнира Самарская федерация спортивной борьбы получила приглашение в Китай на совместные сборы борцов. Этот жест был знаком высокой оценки уровня подготовки самарских борцов и организации соревнований.

"Сборы в Китае прошли очень продуктивно", — комментирует президент Самарской федерации спортивной борьбы Александр Живайкин. "Наши спортсмены получили бесценный спортивный опыт, изучили тонкости подготовки китайских спортсменов. После проведения международных соревнований у нас, в Самаре, мы получили мощный толчок для дальнейшего сотрудничества в области физической культуры и спорта не только с Китаем, но и с другими странами — участницами турнира имени Игоря Найвальта".

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А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

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Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

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Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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