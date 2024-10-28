Самарские борцы провели совместные сборы с китайскими коллегами

На днях из Китая вернулись самарские борцы — на совместных сборах они были спарринг партнерами членов сборной Китая по греко-римской борьбе. Все они оттачивали свои спортивные навыки в Самаре, в том числе на турнире по греко-римской борьбе среди юношей памяти заслуженного строителя И. А. Найвальта, бессменным генеральным спонсором которого является ГК "Волгатрансстрой".

Среди них: Павел Белкин (МСМК, победитель Первенств России, Европы и борцовской лиги Поддубного), Абдул Манафов (МС, призер Первенства России) и Камиль Ахметвалеев (МС, призер Первенства России, победитель среди студентов Всероссийской Универсиады) — теперь самарские спортсмены получили колоссальный опыт на сборах в Китае.

В мае этого года в Самаре прошел Международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей памяти Игоря Найвальта "Новая высота". В нем приняли участие 10 иностранных государств. Присутствовала на соревнованиях и китайская делегация из спортивных менеджеров, которая из-за трагичных событий в Крокус Сити Холл юных спортсменов везти побоялась.

По итогам соревнований китайские спортивные чиновники доложили, что турнир прошел на уровне взрослых международных соревнований, как по спортивной части, так и по безопасности спортсменов.

И спустя месяц после Международного турнира Самарская федерация спортивной борьбы получила приглашение в Китай на совместные сборы борцов. Этот жест был знаком высокой оценки уровня подготовки самарских борцов и организации соревнований.

"Сборы в Китае прошли очень продуктивно", — комментирует президент Самарской федерации спортивной борьбы Александр Живайкин. "Наши спортсмены получили бесценный спортивный опыт, изучили тонкости подготовки китайских спортсменов. После проведения международных соревнований у нас, в Самаре, мы получили мощный толчок для дальнейшего сотрудничества в области физической культуры и спорта не только с Китаем, но и с другими странами — участницами турнира имени Игоря Найвальта".